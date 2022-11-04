Сладко и полезно. Топ-6 рецептов приготовления домашних конфет

Вкусные и полезные сладости можно приготовить в домашних условиях из простых и доступных ингредиентов.

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Казалось, что конфеты – это что-то вкусное, но вредное. Сегодня мы развеем миф о любимых сладости детства и научимся готовить полезные конфеты из сухофруктов.

Магазинные конфеты хоть и вкусны, включают в себя много трансжиров, ароматизаторов и консервантов. Пользы от них практически никакой, а после употребления они вызывают зависимость и влекут за собой увеличение веса.

В основе наших домашних конфет будут курага, изюм, чернослив, инжир, финики и другие любимые сухофрукты. Не забудем мы и про орехи.

Сухофрукты – это натуральные сладости, содержащие много полезных веществ и микроэлементов, они лечат сердце и сосуды. А орехи, кокосовая стружка, кукурузная крошка, кунжут, лен или мак придадут конфетам привлекательный вид.

Для приготовления конфет вам понадобится блендер или мясорубка для размельчения твердых ингредиентов.

Общая технология приготовления:

Тщательно промыть сухофрукты, чтобы избавиться от остатков обработки. Удалить косточки из сухофруктов. Измельчить орехи. По желанию можно измельчить и сухофрукты. Сухофрукты и орехи пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. При необходимости добавить мед с орехами, сок лимона и т.д. Сформировать конфеты и обвалять в семенах или стружке кокоса. Поставить в холодильник до застывания.

Рецепт 1

Ингредиенты: по 70-80 г фиников, чернослива, изюма и кураги, 50 г любых орехов, 50 г овсяных хлопьев, 4-5 ст. ложек кокосовой стружки, какао-порошка или миндальной стружки, 1 ст. ложка сока лимона.

Для начала нужно измельчить овсяные хлопья и кокосовую стружку, добавить орехи. Сухофрукты пропустить через мясорубку или блендер. Все смешать. Должна образоваться однородная масса.

Добавить сок лимона, перемешать, сформировать конфеты. Внутрь можно положить по орешку (например, фундук). Сверху обвалять в какао-порошке, кокосовой или миндальной стружке.

Фото: Getty Images

Рецепт 2

Ингредиенты: по горсти любимых сухофруктов, финики, инжир, курага, изюм, чернослив, 1/2 стакана грецких орехов, немного измельченных кукурузных хлопьев.

Для начала режем сухофрукты и орехи, пропускаем их через мясорубку или блендер. Хорошо мешаем и формируем из них конфеты. Обваливаем в кукурузных хлопьях.

Рецепт 3

Ингредиенты: горсть любимых сухофруктов, 0,5 банана, 1/4 стакана орехов, 3 ст. ложки овсяных хлопьев, 1 ст. ложка льна.

Измельчиваем сухофрукты, овсяные хлопья, орехи и семена. Банан нужно хорошо растолочь. Все это хорошо смешиваем. Делаем конфеты-шарики и обваливаем их в орехах и кокосовой стружке.

Рецепт 4

Ингредиенты: по 100 г сухофруктов (чернослива, фиников, кураги) и орехов (миндаль и грецкий), 3 ст. ложки меда, 1 ч. ложка сока лимона, кокосовая стружка.

Начинаем с того, что пропускаем через мясорубку или блендер сухофрукты и орехи. К смеси добавляем мед и сок лимона. Перемешиваем все и делаем из массы конфеты, которые нужно обвалять в кокосовой стружке.

Фото: Getty Images

Рецепт 5

Ингредиенты: по 40 г кураги и чернослива, 15 г пшеничных отрубей, по 10 г кукурузных хлопьев и хлебцы, 1 ч. ложка меда.

Для начала нужно измельчить хлопья, хлебцы и отруби. Пропускаем сухофрукты через блендер или мясорубку. Все смешиваем и добавляем мед. Делаем шарики и обваливаем их в смеси хлопьев и хлебцов.

Рецепт 6

Ингредиенты: по 200-250 г изюма, кураги и чернослива, 200 г семечек подсолнуха, 100 г кокосовой стружки, ломтик лимона.

В блендере или мясорубке мелко измельчаем сухофрукты и семена. К смеси добавляем сок лимона и 50 г кокосовой стружки.

Все перемешиваем и делаем конфеты, которые впоследствии нужно обвалять в оставшейся стружке кокоса.

Напомним, как приготовить вкусный суп из тыквы.

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