Вкусное и нежное блюдо: рецепт куриной грудки с лимоном

Это простой рецепт второго блюда из мяса, идеального для повседневного ужина.

Куриная грудка с лимоном — простое и полезное блюдо , которое понравится каждому. Всего несколько минут — и на стол подается мягкое и сочное мясо с нежным соусом с легким цитрусовым ароматом. Это блюдо готовится всего за несколько минут и остается мягким и сочным благодаря добавлению лимона , который вместе с маслом и мясным соком создает восхитительный соус , смачивающий этот очень постный и поэтому довольно сухой кусок белого мяса. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Куриная грудка с лимоном

Ингредиенты:

600 г куриной грудки;

60 г муки;

2 веточки тимьяна;

сок и цедра 1/2 лимона;

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить куриную грудку с лимоном, сначала, если вы купили целую грудку, нарежьте ее ломтиками. Затем смажьте каждый ломтик лимонным соком, прежде чем выложить его на тарелку, посыпанную мукой.

Нагрейте немного растительного масла на сковороде. Когда оно станет горячим, добавьте ломтики куриной грудки, посыпанные тимьяном, и обжарьте их с обеих сторон. Приправьте солью и перцем, затем отложите мясо на тарелку. В сковороду выливаем оставшийся лимонный сок и кладем тертую цедру лимона. Когда будете натирать цедру, старайтесь не задевать белые перемычки – тогда цедра будет горчить.

Добавьте пару щепоток муки и перемешайте, чтобы получился своего рода соус. Верните мясо в сковороду и готовьте еще пару минут, добавив немного воды. Разложите лимонную куриную грудку по тарелкам и сразу подавайте с соусом.

Идеально к такому мясу подойдет картофельное пюре, или простой белый рис. Как варить рис, мы рассказывали раньше.