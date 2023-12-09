Десерт с морковкой: рецепт торта "Камилла"

Торт "Камилла" — это классика морковного торта. И он точно вам понравится.

Торт "Камилла" готовится без сливочного масла, но вкус его получается просто божественным. В базовом варианте торт "Камилла" подходит как для завтрака, так и для перекуса, но при желании на него можно надеть блестящее "вечернее платье", покрыв глазурью или шоколадным ганашем , и подать в качестве десерта на праздничный стол. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Торт "Камилла"

Ингредиенты:

250 г моркови;

200 г сахарной пудры;

150 г муки;

3 яйца;

50 г кукурузного крахмала;

100 г миндальной муки;

80 г апельсинового сока;

80 г масла семян;

тертая цедра 1/2 апельсина;

1/2 стручка ванили;

1 пакетик разрыхлителя;

1 щепотка соли.

Сначала очистите морковку картофелечисткой и разрежьте ее на кусочки. Соберите их в блендер и мелко измельчите. Добавьте масло и профильтрованный апельсиновый сок и смешайте все до получения однородного крема без слишком крупных кусочков моркови.

В миске взбейте яйца с сахарной пудрой, семенами ванили и тертой апельсиновой цедрой. У вас должна получиться пенистая смесь, которая увеличится в объеме. Добавьте миндальную муку и морковный крем и продолжайте взбивать электрическим венчиком.

Добавьте просеянную муку, кукурузный крахмал и дрожжи. Перемешайте лопаткой до однородной массы, в конце добавьте щепотку соли. Вылейте в смазанную маслом и посыпанную мукой разъемную форму диаметром 22 см и разровняйте.

Готовьте в разогретой до 180° духовке около 45 минут, проверяя готовность зубочисткой, которая должна выходить чистой. Если поверхность торта слишком сильно подрумянивается, накройте ее алюминиевой фольгой. Достаньте из духовки и дайте торту "Камилла" полностью остыть перед подачей на стол. Посыпаем сахарной пудрой по вкусу.

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