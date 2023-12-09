Вкуснейшая закуска: рецепт жареной курицы в панировке
Жареная курица – классическое блюдо американской кухни, родом из южных штатов США.
Если любите жареную курицу, то попробуйте приготовить ее по этому рецепту. Так как ее готовят в южных штатах США. Секрет – в ароматном маринаде и насыщенной и вкусной панировке. Это блюдо подается с йогуртовым соусом.
Это простое блюдо, простое, вкусное и идеально подходящее для ужина с семьей или друзьями.
Мы рекомендуем жарить по несколько кусочков курицы за раз, чтобы они идеально приготовились и равномерно подрумянились. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Жареная курица в панировке
Ингредиенты:
- 1 курица среднего размера;
- 4 яйца;
- 4 столовые ложки тертого пармезана;
- мука;
- панировочные сухари;
- кукурузные хлопья;
- сок одного лимона;
- 1 зубчик чеснока;
- петрушка;
- базилик;
- 1 литр растительного масла;
- соль, перец.
Для соуса:
- 3 столовые ложки йогурта;
- 2 столовые ложки майонеза;
- 1 зубчик чеснока;
- сок половины лимона
- соль, перец.
Чтобы приготовить жареную курицу, необходимо сначала разрезать курицу на кусочки. Снимите кожицу, удалите кости и нарежьте на более мелкие кусочки. Сложите их в миску.
Приправьте курицу лимонным соком, рубленой петрушкой, нарезанным чесноком и ложкой пармезана. Также добавьте соль и перец и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1 час.
После достаньте курицу из холодильника, крупно раскрошите кукурузные хлопья в форме для запекания и добавьте панировочные сухари. В миске взбейте яйца с солью, перцем, несколькими нарезанными листьями базилика и оставшимся тертым сыром.
На этом этапе возьмите курицу, слейте с нее маринад и переложите кусочки в миску с мукой.
Стряхните лишнюю муку и обмакните кусочки курицы во взбитое яйцо, а затем в смесь кукурузных хлопьев и панировочных сухарей. Нагрейте масло в кастрюле диаметром около 20 см до температуры 70°. Обжаривайте по несколько кусочков курицы за раз, переворачивая их, чтобы они хорошо прожарились со всех сторон. На это уйдет 7-10 минут. Доставайте курицу шумовкой и кладите их на лист впитывающей бумаги.
Приготовьте соус: смешайте в миске йогурт, майонез, лимонный сок и нарезанный чеснок. Приправьте солью и перцем и хорошо перемешайте, пока не получите однородный соус. Подавайте жареную курицу, пока она еще горячая, с йогуртовым соусом.
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