Вкуснейшая закуска: рецепт жареной курицы в панировке

Жареная курица – классическое блюдо американской кухни, родом из южных штатов США.

Если любите жареную курицу, то попробуйте приготовить ее по этому рецепту. Так как ее готовят в южных штатах США. Секрет – в ароматном маринаде и насыщенной и вкусной панировке. Это блюдо подается с йогуртовым соусом.

Это простое блюдо, простое, вкусное и идеально подходящее для ужина с семьей или друзьями.

Мы рекомендуем жарить по несколько кусочков курицы за раз, чтобы они идеально приготовились и равномерно подрумянились. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Жареная курица в панировке

Ингредиенты:

1 курица среднего размера;

4 яйца;

4 столовые ложки тертого пармезана;

мука;

панировочные сухари;

кукурузные хлопья;

сок одного лимона;

1 зубчик чеснока;

петрушка;

базилик;

1 литр растительного масла;

соль, перец.

Для соуса:

3 столовые ложки йогурта;

2 столовые ложки майонеза;

1 зубчик чеснока;

сок половины лимона

соль, перец.

Чтобы приготовить жареную курицу, необходимо сначала разрезать курицу на кусочки. Снимите кожицу, удалите кости и нарежьте на более мелкие кусочки. Сложите их в миску.

Приправьте курицу лимонным соком, рубленой петрушкой, нарезанным чесноком и ложкой пармезана. Также добавьте соль и перец и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1 час.

После достаньте курицу из холодильника, крупно раскрошите кукурузные хлопья в форме для запекания и добавьте панировочные сухари. В миске взбейте яйца с солью, перцем, несколькими нарезанными листьями базилика и оставшимся тертым сыром.

На этом этапе возьмите курицу, слейте с нее маринад и переложите кусочки в миску с мукой.

Стряхните лишнюю муку и обмакните кусочки курицы во взбитое яйцо, а затем в смесь кукурузных хлопьев и панировочных сухарей. Нагрейте масло в кастрюле диаметром около 20 см до температуры 70°. Обжаривайте по несколько кусочков курицы за раз, переворачивая их, чтобы они хорошо прожарились со всех сторон. На это уйдет 7-10 минут. Доставайте курицу шумовкой и кладите их на лист впитывающей бумаги.

Приготовьте соус: смешайте в миске йогурт, майонез, лимонный сок и нарезанный чеснок. Приправьте солью и перцем и хорошо перемешайте, пока не получите однородный соус. Подавайте жареную курицу, пока она еще горячая, с йогуртовым соусом.

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