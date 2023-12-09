Какие продукты нельзя хранить в холодильнике: срочно доставайте, чтобы не испортились

Есть продукты, которые при хранении в холодильнике теряют свои полезные свойства или даже становятся вредными.

Известно ли вам, что холодильник подходит для хранения далеко не всех продуктов? В некоторых случаях хранение в холодильнике только ускорит порчу продуктов или сделает их опасными для здоровья. О том, для хранения каких продуктов не нужен холодильник, рассказало издание "Новини.LIVE".

Мед

Мед может храниться годами при комнатной температуре Фото: Freepik

Натуральный пчелиный мед просто не может испортиться. Его можно хранить годами, если не столетиями, что подтверждается археологическими раскопками.

Поэтому хранить мед в холодильнике просто не имеет смысла. Банку меда лучше поставить в кухонный шкафчик, чтобы на него не попадали прямые лучи солнца. Под воздействием ультрафиолета некоторые полезные вещества, содержащиеся в меде, могут разрушиться.

Но даже если вы поставите мед просто на открытую полку в кухне, он не утратит своих вкусовых качеств.

Оливковое масло

Оливковое масло отлично хранится при комнатной температуре Фото: SciTechDaily

Идеальная температура хранения оливкового масла – 12-16°C. Но и при комнатной температуре оно тоже будет прекрасно себя чувствовать. Как и мед, оливковое масло не любит прямые солнечные лучи, поэтому его лучше держать в закрытом шкафу.

А вот в холодильнике натуральное оливковое масло может загустеть и даже стать почти твердым. Это свойство используют, чтобы проверить качество масла: продукт в котором есть добавки других, более дешевых масел, в холодильнике останется жидким.

Картофель

Картофельнужно хранить в темном прохладном месте Фото: Getty Images

Если вы живете в частном доме и у вас есть погреб, не ищите лучшего способа хранения. Подвал сохраняет постоянную прохладную температуру и в нем темно – это все что нужно для долгого хранения корнеплодов.

Если хранить картофель в холодильнике, слишком низкая температура приведет к тому, что крахмал, которым богат картофель, превратится в глюкозу. Если вам когда-нибудь доводилось купить примороженную картошку у недобросовестных продавцов, вы знаете, каким невкусным становится такой продукт.

Кроме того, исследования доказали, что если картофель заморозить, а потом приготовить, в процессе термообработки в нем образуются канцерогены Поэтому избегайте покупать замороженные полуфабрикаты, в составе которых есть замороженный сырой картофель. Замороженного вареного картофеля это не касается.

Цитрусовые

Цитрусовые в холодильнике портятся быстрее Фото: Freepik

В зимний период в украинских магазинах и на рынках продается очень много видов цитрусовых:

апельсины;

лимоны;

грейпфруты;

помело;

мандарины;

лайм;

лимоны.

Ни в коем случае не убирайте их в холодильник! Слишком низкая для этих теплолюбивых фруктов температура приведет к тому, что они испортятся очень быстро: начнут гнить и плесневеть. Храните их в прохладном проветриваемом месте и без полиэтиленовой упаковки, например, в корзине на застекленной лоджии. В холодильник стоит убирать только уже надрезанный фрукт, который сможет там пролежать пару дней.

Репчатый лук

Репчатый лук в холодильнике гниет Фото: Pixabay

Хранить лук в холодильнике нельзя, он будет гнить и плесневеть. Храните его так же, как картофель – в прохладном, темном и сухом месте. При этом не храните эти два овоща в одном ящике – они плохо влияют друг на друга и будут портиться быстрее.

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