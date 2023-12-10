Сосиска в тесте на палочке: рецепт быстрого и вкусного перекуса

На приготовление такого перекуса у вас уйдет буквально несколько минут.

Сосиска и тесто – лучшее сочетание продуктов для сытного перекуса. Рецептов сосисок в тесте существует очень много, и сейчас мы хотим поделиться с вами еще одним способом приготовления сосиски в тесте, о котором рассказали в блоге "Рецепты каждый день".

Сосиски в тесте на палочках

Ингредиенты:

мука – 2 ст. л;

вода – 1 стакан;

яйцо – 1 шт;

карри – 1 ст. л;

соль – 0,5 ч. л;

сосиски – 1 упаковка;

шпажки длинные – 1 упаковка;

растительное масло – 0,5 л.

Способ приготовления:

В высоком стакане смешать муку, воду, яйцо, карри, соль., хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Сосиски надеть на палочки, обмакнуть в тесте и обжарить в разогретом масле до равномерной румяной корочки со всех сторон.

Ранее мы рассказывали, как сделать сырную сосиску в тесте, а также приготовить пирог "Сосиски в тесте".