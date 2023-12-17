Постное меню: рецепт жареных пирожков с капустой (видео)
Такие пирожки долго на столе не задержатся.
Пока продолжается Рождественский пост, и многие ограничивают себя в привычной еде, предлагаем приготовить очень вкусные пирожки с капустой, которые идеально впишутся в постное меню и полюбятся всей семье. Как их сделать, рассказала и показала кулинарный блогер Юлия Симончук.
Жареные пирожки с капустой
Ингредиенты
- дрожжи – 8 гр (если прессованные, то 25 гр);
- мука – 2,5 стакана;
- теплая вода – 0,5 стакана;
- кипяток – 0,5 стакана;
- соль – 1 ч. л;
- сахар – 1 ст. л;
- масло – 3 ст. л.
Для начинки:
- капуста свежая – 1 кочан (небольшой);
- морковь – 1 шт;
- лук – 1-2 шт;
- томатная паста – 1 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- сахар – 1 ст. л;
- перец молотый – по вкусу;
- паприка – по вкусу.
Способ приготовления:
Сначала необходимо подготовить начинку. На сковороде на растительном масле обжарить измельченный лук и морковь, добавить мелко порезанную капусту, томатную пасту, соль, сахар, паприку и перец. Перемешать и жарить до готовности, пока капуста станет мягкой. Дать остыть.
Далее делаем опару. Для этого в половине стакана теплой воды развести дрожжи, добавить сахар и 1 ст. л муки. Перемешать и отставить на 10 минут до образования "шапки".
В готовую опару добавить соль, растительное масло и половину муки, замесить тесто, затем ввести кипяток и досыпать оставшуюся муку. Ее необходимо вводить постепенно. Может понадобиться меньше муки, чем указано в рецепте. Главное – не пересыпать муки, чтобы пирожки не были твердые.
Тесто сначала перемешать ложкой, затем замешивать руками.
Разделить тесто на 14 частей, сформировать шарики, каждый раскатать в лепешку и положить начинку. Сформировать пирожки, после чего обжарить их на растительном масле на среднем огне.
Ранее Фокус писал, как приготовить быстрые пирожки без замеса теста.