Праздничные рецепты: рождественский торт-мороженое
Торт-мороженое — это прекрасный вариант сладкого холодного десерта на любое торжество. Его замечательный вкус сможет поднять настроение всем гостям.
Торт-мороженое — эффектный рождественский десерт. Такой торт вызовет восторг ваших гостей и доставит массу приятных впечатлений. Он очень легкий, воздушный и элегантный. Приготовить его совсем несложно, сообщает Taste.
Ингредиенты
- 445 г (2 1/2 чашки) фруктовой смеси (можно купить в магазине готовую или приготовить самостоятельно);
- 65 г (1/2 стакана) поджаренного миндаля;
- 60 г (1/3 стакана) просеянной сахарной пудры;
- 2 столовые ложки бренди, шерри или ликера на выбор;
- цедра 1 апельсина;
- цедра 1 лимона;
- 2 кг ванильного мороженого (слегка размягченного);
- 200 г темного кулинарного шоколада (нарезанного);
- 100 г глазированной вишни;
- 100 г темного шоколада (расколотого на кусочки).
Приготовление
Шаг 1. Смажьте маслом форму для пудинга емкостью 1,5 л (6 чашек) и застелите ее полиэтиленовой пленкой так, чтобы она свисала со стенок. Смешайте фруктовую смесь, миндаль, сахарную пудру, бренди, цедру апельсина, цедру лимона в большой миске. Оставить на 1 час для мацерации.
Шаг 2. Добавьте мороженое к фруктовой смеси и перемешайте до однородной массы. Выложите ложкой в подготовленную форму для пудинга и разровняйте поверхность. Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в морозильную камеру на ночь для застывания.
Шаг 3. Поместите шоколад в жаропрочную миску над кастрюлей с кипящей водой, следя за тем, чтобы миска не касалась воды. Перемешивайте до тех пор, пока он не расплавится и не станет однородным. Оставьте на 10 минут или пока не остынет и не загустеет.
Шаг 4. Окуните дно чаши для пудинга в горячую воду и переложите торт-мороженое на сервировочную тарелку. Полейте растопленным шоколадом. Сверху украсьте глазированной вишней и кусочками шоколада. Подавайте немедленно.
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