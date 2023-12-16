Самый вкусный десерт: рецепт торта "Панчо"
Способом приготовления этого популярного десерта поделилась украинский блогер.
Торт "Панчо" это достояние уже современной кулинарии, когда в магазинах появились консервированные ананасы и стали доступными для любого. Это очень простой рецепт, ведь здесь не надо формировать многослойный торт и следить, чтобы крем не потек и не испортил парадный вид.
Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Татьяна Юшина. По ее словам, этот торт не оставляет равнодушным никого.
Торт "Панчо"
Ингредиенты:
Для теста:
- 6 яиц;
- 200 г сахара;
- 100 г муки;
- 30 г какао;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя;
- 60-80 г сливочного масла, растопить.
Для крема:
- 400 г сливок 33-36%;
- 300 г сметаны 25-30%;
- 120 г сахарной пудры; 120 г сахарной пудры;
- 1 ч. л. ванильного сахара или экстракта ванили.
Для начинки:
- 300 г консервированного ананаса;
- 200 г замороженной или консервированной вишни;
- 50 г грецких орехов.
Для покрытия торта:
- 200-250 г сливок 33-36%;
- 1-2 ст. л. сахарной пудры;
- темный шоколад, орехи.
Для начала взбейте яйца с сахаром и солью в пышную светлую массу в течение 10-12 минут. Добавьте сухие ингредиенты и осторожно перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло и перемешайте.
Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Вырежьте окружность на бисквиты по диаметру миски. Остальное тесто нарежьте кубиками.
Миску с круглым донышком застелите пленкой. Взбейте сливки с пудрой и ванилью. Добавьте сметану.
Кубики бисквита погружайте в крем и складывайте в миску, перекладывая вишней, кусочками ананаса и орехами. Сверху выложите бисквитный круг. Закройте пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
Затем осторожно переложите на тарелку, как пасочку. Обмажьте торт взбитыми сливками. Полейте растопленным шоколадом и посыпьте орехами.
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