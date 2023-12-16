Как составить меню и спланировать закупку продуктов на Новый год

Подготовка к любому празднику всегда создает дополнительные хлопоты, а на Новый год, с которым связано множество традиций, в особенности.

Чтобы избежать неоправданных расходов и ненужной суеты, сэкономить время для отдыха и все успеть, нужно заранее спланировать, как вы будете встречать Новый Год. О том как составить новогоднее меню, вовремя купить нужные продукты и спланировать время на готовку, рассказал "Новорічний портал Year.pp".

Закупка продуктов перед самым Новым годом может испортить вам весь праздник еще до его начала. В это время в магазинах очень много покупателей, к кассам стоят длинные очереди, не всегда удается найти нужные продукты, а времени, чтобы искать их по всему городу уже нет. В итоге вы тратите на закупку больше сил и времени, и потом жертвуете своим отдыхом, чтобы успеть приготовить хотя бы половину того, что собирались.

Избежать подобной ситуации поможет заблаговременное планирование:

списка гостей;

праздничного меню;

необходимых продуктов;

последовательности готовки.

Особых правил, как составить список гостей нет. Главное, чтобы компания была вам приятна. Один токсичный гость может испортить праздник всем присутствующим. Поэтому не приглашайте всех без разбора, пусть компания будет меньше, но экологичней.

Что учесть при составлении новогоднее меню

Пока вы не составите праздничное меню, за продуктами идти нет смысла. Вы обязательно купите что-то лишнее, еще что-то забудете, а некоторых продуктов вам не хватит и их придется покупать еще раз. В результате, вы потратите лишние деньги и время, а в канун Нового года сложно сказать, какой из этих ресурсов более ценный.

Еще одно преимущество заблаговременного планирования – возможность не спеша найти интересные рецепты к новогоднему столу и даже попробовать их приготовить, чтобы убедиться, что будет вкусно.

При планировании праздничного меню нужно учитывать несколько факторов:

В новогоднюю ночь к вам могут неожиданно нагрянуть гости, которых нет в списке. Поэтому рассчитывайте количество порций с учетом двух дополнительных гостей. Определитесь, сколько денег вы готовы потратить на новогодний ужин и составляйте меню с учетом цен на продукты. Учтите гастрономические предпочтения гостей: заранее узнайте, есть ли в списке приглашенных вегетарианцы, диабетики или аллергики, чтобы каждый гость мог выбрать блюдо по своему вкусу. Определитесь, сколько у вас есть времени на готовку. Если времени мало, выбирайте блюда, которые можно приготовить заранее или сделать быстро. Выбирайте рецепты, которые не потребуют поиска редких ингредиентов по всем магазинам города. Если вы регулярно покупаете продукты, то знаете, что продается в это время года на рынках и в супермаркетах в вашем районе. Если есть сомнения, что вам удастся найти нужный ингредиент, продумайте, чем можно его заменить. Продумайте, как вы подадите блюдо на стол, и какая посуда понадобится для готовки. Возможно, нужно будет что-то докупить.

При выборе блюд учитывайте традиции или сознательно создавайте свои:

традиционный стол "как у мамы" – оливье, холодец, шуба, мандарины и шампанское;

меню из блюд какой-то национальной кухни – французской, мексиканской, китайской (будет идеально, если новогодние украшения дома продолжат такую национальную тематику);

вне традиций – вы можете выбрать только новые рецепты, которые раньше в вашей семье не готовили (постарайтесь заранее протестировать хотя бы несколько блюд, чтобы подстраховаться).

В итоге в какой бы тематике вы ни решили приготовить новогодний ужин, в вашем меню должны быть:

холодная закуска;

горячая закуска;

два салата – один легкий, а второй сытный;

одно горячее блюдо, если его могут есть все гости, или два – например, если часть гостей не ест мясо;

два десерта с учетом вкусовых предпочтений гостей: например, шоколадный торт с алкоголем для взрослых и пряники для детей, или обычные сладости и десерт на стевии для тех, кто не ест сахар;

главное блюдо, которым вы хотите удивить гостей – это может быть даже знакомый рецепт, но с оригинальной подачей и новогодним оформлением.

Теперь можно вдумчиво составить список продуктов и их альтернатив на всякий случай.

Какие продукты для новогоднего ужина можно купить заранее

Задолго до Нового года можно купить большую часть необходимых продуктов, которые долго могут храниться:

замороженные мясо и рыба;

замороженные овощи, фрукты и зелень;

овощные, мясные и рыбные консервы;

алкоголь;

соки, минеральная вода и другие напитки;

выдержанные сыры;

копчености в заводской упаковке;

конфеты;

соленая красная рыба;

свежие фрукты которые хорошо хранятся (цитрусовые, ананасы, зимние яблоки);

специи и пряности;

бакалея (мука, крупы, макаронные изделия)

необходимую посуду;

салфетки и другие элементы декора для новогоднего стола.

Оставьте в списке покупок на 30-31 декабря только самые скоропортящиеся продукты:

фермерская или домашняя молочка;

скоропортящиеся свежие фрукты (хурма, груши) и зелень;

хлеб;

свежая рыба.

Как спланировать готовку еды перед Новым годом

Когда список составлен, спланируйте последовательность готовки и распишите по дням, что вы будете делать.

За день-два до Нового года можно:

испечь коржи для торта;

замочить мясо на холодец;

замариновать мясо и рыбу;

сварить или запечь овощи для салатов;

сделать домашний майонез.

30 декабря достаньте замороженные продукты и оставьте их в холодильнике – это самый правильный способ разморозки, которые позволяет сохранить вкусовые качества. Если вы готовите холодец, то лучше сделать это именно 30 числа – так он точно успеет застыть.

Готовку 31 декабря распланируйте с учетом того, каким блюдам нужно настояться перед подачей. Например, торт лучше собрать с утра, чтобы он пропитался, а салаты из свежих овощей нарежьте перед самой подачей на стол, чтобы они не пустили лишний сок и не скисли.

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