Мускатная тыква с сыром и беконом: рецепт вкусного гарнира

Тертый сыр вместе с тыквой придают блюду аппетитный вид. Вкусно, пикантно, необычно и очень красиво.

Мускатная тыква при запекании приобретает нежную и сладкую консистенцию. Легкая сладость тыквы удачно оттеняет солоноватый вкус сыра и ароматного бекона. Это блюдо может быть удачным гарниром к мясу или рыбе, считает кулинар Лорен Мияширо, сообщает Delish.

Ингредиенты

900 г мускатной тыквы, очищенной и нарезанной кусочками толщиной 2,5 см;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 зубчика чеснока, измельченные;

2 столовые ложки нарезанного тимьяна;

щепотка соли;

щепотка молотого черного перца;

230 г бекона, нарезанного;

150 г тертой моцареллы;

100 г тертого пармезана;

нарезанная свежая петрушка для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 220°С. В большой жаропрочной сковороде (или в большой форме для запекания) перемешайте мускатную тыкву с оливковым маслом, чесноком и тимьяном. Приправьте солью и перцем, затем посыпьте сверху беконом.

Шаг 2. Запекайте, пока тыква не станет мягкой, а бекон не поджарится, приблизительно 20–25 минут.

Шаг 3. Достаньте сковороду из духовки и посыпьте сверху моцареллой и пармезаном. Запекайте еще 5–10 минут или пока сыр не расплавится.

Шаг 4. Украсьте петрушкой и подавайте гарнир теплым.

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