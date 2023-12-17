Мускатная тыква с сыром и беконом: рецепт вкусного гарнира
Тертый сыр вместе с тыквой придают блюду аппетитный вид. Вкусно, пикантно, необычно и очень красиво.
Мускатная тыква при запекании приобретает нежную и сладкую консистенцию. Легкая сладость тыквы удачно оттеняет солоноватый вкус сыра и ароматного бекона. Это блюдо может быть удачным гарниром к мясу или рыбе, считает кулинар Лорен Мияширо, сообщает Delish.
Ингредиенты
- 900 г мускатной тыквы, очищенной и нарезанной кусочками толщиной 2,5 см;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 2 зубчика чеснока, измельченные;
- 2 столовые ложки нарезанного тимьяна;
- щепотка соли;
- щепотка молотого черного перца;
- 230 г бекона, нарезанного;
- 150 г тертой моцареллы;
- 100 г тертого пармезана;
- нарезанная свежая петрушка для украшения.
Приготовление
Шаг 1. Разогрейте духовку до 220°С. В большой жаропрочной сковороде (или в большой форме для запекания) перемешайте мускатную тыкву с оливковым маслом, чесноком и тимьяном. Приправьте солью и перцем, затем посыпьте сверху беконом.
Шаг 2. Запекайте, пока тыква не станет мягкой, а бекон не поджарится, приблизительно 20–25 минут.
Шаг 3. Достаньте сковороду из духовки и посыпьте сверху моцареллой и пармезаном. Запекайте еще 5–10 минут или пока сыр не расплавится.
Шаг 4. Украсьте петрушкой и подавайте гарнир теплым.
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