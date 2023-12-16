Новогоднее меню: как приготовить бутерброды со шпротами
Это традиционное праздничное блюдо, которое очень легко приготовить.
Бутерброды со шпротами – это отличное новогоднее блюдо, которое остается популярным даже когда шпроты перестали быть дефицитом.
Обычно такие бутерброды готовятся, как холодная закуска, но можно сделать и горячие бутерброды с сыром. Рецептом поделились на сайте Gastronom.
Бутерброды со шпротами
Ингредиенты:
- 1 банка шпрот;
- черный хлеб;
- твердый сыр – 80 г;
- соленый огурец – 2 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- майонез – 100 г;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- петрушка, черный перец.
Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки и сбрызните растительным маслом. Откройте банку со шпротами и слейте масло. Рыбки обсушите на бумажных полотенцах.
Измельчите зубчик чеснока и петрушку. Смешайте майонез с чесноком и зеленью и приправьте перцем.
Нарежьте хлеб ломтиками, а соленые огурцы тонкими ломтиками.
Сыр натрите на мелкой терке. Намажьте хлеб майонезным соусом и разложите на противне. Сверху на соус выложите по 2-3 кружка огурца, сверху поместите по 2-3 рыбки. Посыпьте бутерброды тертым сыром или разложите ломтики моцареллы.
Поставьте противень с бутербродами в середину разогретой духовки и запекайте около 15 минут.
Сыр должен полностью расплавиться, а хлеб слегка подрумяниться. Переложите горячие бутерброды на доску, украсьте листьями петрушки и сразу подавайте. Можно украсить ломтиком лимоном.
Майонез вы можете приготовить и самостоятельно. Разбейте в стакан погружного блендера сырое куриное яйцо, добавьте 1 ч. л. меда, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, влейте 120 мл растительного масла и посолите. Опустите блендер до самого дна стакана и включите на максимальную скорость. Уже через 10 секунд смесь в стакане начнет светлеть и густеть, а еще через несколько секунд майонез будет готов.
Если вы любите горячие бутерброды, то можете приготовить их еще и по этим рецептам.