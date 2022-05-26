Вкусно и сытно! Топ-3 рецепта горячих бутербродов на скорую руку

Такие бутерброды готовятся очень быстро, а для их приготовления не нужно много времени и ингредиентов.

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Горячие бутерброды – хорошая альтернатива перекусу на обед, если нет времени для приготовления меню из трех блюд, а также хороший вариант накормить детей, которые в перерывах между играми с большим удовольствием съедят его, чем тарелку супа или каши.

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Горячие бутерброды с картошкой и луком

Ингредиенты:

Батон (не обязательно свежий, можно черствый) – 1 шт;

Лук – 1 шт;

Картофель – 3 шт;

Яйца – 2 шт;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

Лук натереть на мелкой терке в кашицу. Картошку так же натереть на мелкой терке и отжать сок, чтобы масса не была водянистой. Лук смешать с картофельной массой и хорошо все вымешать, добавить чеснок, пропущенный через пресс.

Затем добавить яйца, еще раз хорошо перемешать, добавить соль, перец и другие специи (по желанию) по вкусу, а также сушеную зелень.

Батон порезать не толстыми ломтиками

Разогреть на сковороде масло. Смазать одну сторону батона полученной массой и положить ею вниз на сковородку. Сверху на батон выложить второй слой картофельной массы. Как только низ подрумянится, перевернуть бутерброд второй стороной и также поджаривать до золотистой корочки.

Готовые бутерброды выложить на блюдо и посыпать свежей зеленью. Они вкусные как горячие, так и уже остывшие.

Фото: Соцсети

Бутерброды с сосиской и сыром

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт;

Майонез – 1 ст. л;

Томатная паста – 1 ч. л;

Сосиска (или колбаса, по желанию) – 1 шт;

Сыр – 20 гр;

Батон – 1 шт..

Способ приготовления:

Яйцо, майонез и томатную пасту перемешать. Сосиску нужно порезать на мелкие кусочки, а сыр натереть на терке. Добавить зелень и специи по вкусу. Эту смесь намазать на ломтики батона (хватит одного батона) и выложить на противень, смазанный маслом. Держать в разогретой духовке пять минут.

Фото: Соцсети

Горячие бутерброды "Шахматы"

Ингредиенты:

Хлеб тостерный – 3 ломтика;

Ветчина – 3 ломтика;

Моцарелла — 50 гр.

Способ приготовления:

Ветчину порезать соломкой шириной примерно 5 мм. Моцареллу, даже если она в шариках, порезать на тонкие пластины, а затем на полоски шириной в 4-5 миллиметров. На ломтики хлеба сначала выложить ломтики ветчины, а затем поперек – ломтики моцареллы.

Переложить бутерброды на противень, застеленный пергаментом, и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.

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