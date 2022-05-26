Смачно та поживно! Топ-3 рецепти гарячих бутербродів нашвидкуруч
Такі бутерброди готуються дуже швидко, а для їх приготування не потрібно багато часу й інгредієнтів.
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Гарячі бутерброди — хороша альтернатива перекусу на обід, якщо немає часу для приготування меню з трьох страв, а також хороший варіант нагодувати дітей, які в перервах між іграми з великим задоволенням з'їдять його, ніж тарілку супу або каші.
Гарячі бутерброди з картоплею та цибулею
Інгредієнти:
- батон (не обов'язково свіжий, можна черствий) — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- картопля — 3 шт;
- яйця — 2 шт;
- часник — 2-3 зубчики;
- соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування:
Цибулю натерти на дрібній тертці в кашку. Картоплю також натерти на дрібній тертці і віджати сік, щоб маса не була рідкою. Цибулю змішати з картопляною масою і добре все вимішати, додати часник, пропущений через прес.
Потім додати яйця, ще раз добре перемішати, додати сіль, перець та інші спеції (за бажанням) до смаку, а також сушену зелень.
Батон порізати не товстими скибочками
Розігріти на сковороді олію. Змастити один бік батона отриманою масою і покласти нею вниз на сковорідку. Зверху на батон викласти другий шар картопляної маси. Щойно низ підрум'яниться, перевернути бутерброд іншою стороною і також підсмажувати до золотистої скоринки.
Готові бутерброди викласти на блюдо та посипати свіжою зеленню. Вони смачні як гарячі, і вже охололі.
Бутерброди із сосискою та сиром
Інгредієнти:
- яйце — 1 шт;
- майонез — 1 ст. л;
- томатна паста — 1 ч. л;
- сосиска (або ковбаса, за бажанням) — 1 шт;
- сир — 20 гр;
- батон — 1 шт.
Спосіб приготування:
Яйце, майонез і томатну пасту перемішати. Сосиску потрібно нарізати на дрібні шматочки, а сир натерти на тертці. Додати зелень та спеції за смаком. Цю суміш намазати на скибочки батона (вистачить одного батона) і викласти на деко, змащене олією. Тримати в розігрітій духовці п'ять хвилин.
Гарячі бутерброди "Шахи"
Інгредієнти:
- хліб тостерний — 3 скибочки;
- шинка — 3 скибочки;
- моцарела — 50 г.
Спосіб приготування:
Шинку порізати соломкою шириною приблизно 5 мм. Моцарелу, навіть якщо вона у кульках, порізати на тонкі пластини, а потім на смужки завширшки 4-5 міліметрів. На скибочки хліба спочатку викласти скибочки шинки, а потім упоперек — скибочки моцарели.
Перекласти бутерброди на деко, застелене пергаментом, і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин.
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