Смачно та поживно! Топ-3 рецепти гарячих бутербродів нашвидкуруч

Такі бутерброди готуються дуже швидко, а для їх приготування не потрібно багато часу й інгредієнтів.

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Гарячі бутерброди — хороша альтернатива перекусу на обід, якщо немає часу для приготування меню з трьох страв, а також хороший варіант нагодувати дітей, які в перервах між іграми з великим задоволенням з'їдять його, ніж тарілку супу або каші.

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Гарячі бутерброди з картоплею та цибулею

Інгредієнти:

батон (не обов'язково свіжий, можна черствий) — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

картопля — 3 шт;

яйця — 2 шт;

часник — 2-3 зубчики;

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Цибулю натерти на дрібній тертці в кашку. Картоплю також натерти на дрібній тертці і віджати сік, щоб маса не була рідкою. Цибулю змішати з картопляною масою і добре все вимішати, додати часник, пропущений через прес.

Потім додати яйця, ще раз добре перемішати, додати сіль, перець та інші спеції (за бажанням) до смаку, а також сушену зелень.

Батон порізати не товстими скибочками

Розігріти на сковороді олію. Змастити один бік батона отриманою масою і покласти нею вниз на сковорідку. Зверху на батон викласти другий шар картопляної маси. Щойно низ підрум'яниться, перевернути бутерброд іншою стороною і також підсмажувати до золотистої скоринки.

Готові бутерброди викласти на блюдо та посипати свіжою зеленню. Вони смачні як гарячі, і вже охололі.

Фото: Соцсети

Бутерброди із сосискою та сиром

Інгредієнти:

яйце — 1 шт;

майонез — 1 ст. л;

томатна паста — 1 ч. л;

сосиска (або ковбаса, за бажанням) — 1 шт;

сир — 20 гр;

батон — 1 шт.

Спосіб приготування:

Яйце, майонез і томатну пасту перемішати. Сосиску потрібно нарізати на дрібні шматочки, а сир натерти на тертці. Додати зелень та спеції за смаком. Цю суміш намазати на скибочки батона (вистачить одного батона) і викласти на деко, змащене олією. Тримати в розігрітій духовці п'ять хвилин.

Фото: Соцсети

Гарячі бутерброди "Шахи"

Інгредієнти:

хліб тостерний — 3 скибочки;

шинка — 3 скибочки;

моцарела — 50 г.

Спосіб приготування:

Шинку порізати соломкою шириною приблизно 5 мм. Моцарелу, навіть якщо вона у кульках, порізати на тонкі пластини, а потім на смужки завширшки 4-5 міліметрів. На скибочки хліба спочатку викласти скибочки шинки, а потім упоперек — скибочки моцарели.

Перекласти бутерброди на деко, застелене пергаментом, і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин.

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