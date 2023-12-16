Рецепт на праздник: как приготовить пирог с вишнями и орехами

Праздничное застолье уже скоро, так что пора составлять меню.

Скоро уже Рождество и Новый год, так что пора составлять праздничное меню. И вкусный пирог точно украсит ваш стол. А пока можно сделать пробный пирог. Вишневый пирог с орехами – это очень вкусно. Рецептом поделились на сайте Vogue.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 26 см.

Вишневый пирог с орехами

Ингредиенты:

1 большая упаковка готового слоеного дрожжевого теста (примерно 1 кг);

300 г вишни без косточки;

100 г мягкого сливочного масла;

100 г молотых грецких орехов;

100 г сахара;

2 яйца;

1 ст. л. коньяка или вишневого ликера;

2 ч. л. корицы;

1 слегка взбитое яйцо для смазывания пирога.

Разморозьте заранее тесто.

Для начинки взбить размягченное масло с сахаром. Добавьте к маслу яйца, орехи, алкоголь, корицу и снова взбейте. Размороженные вишни без косточки слегка отожмите от лишней жидкости. Добавьте в начинку вишни и перемешайте.

Размороженное тесто разложите на столе и вырежьте два круга. Один – по диаметру формы (это будет верх пирога). Второй круг должен быть чуть больше диаметра формы, чтобы края немного свисали, когда вы положите тесто в форму.

Положите большой круг теста в форму, выложите начинку. Накройте пирог меньшим кругом теста. Слегка взбейте яйцо и смажьте пирог сверху. Защипните тесто и проколите вилкой, чтобы не вздувалось.

Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45 минут.

Если в процессе выпекания тесто начнет сильно темнеть, а начинка все еще будет казаться сырой, накройте пирог фольгой и пеките до готовности.

Также вы можете приготовить традиционный Яворовский пирог – вкусное блюдо украинской кухни.