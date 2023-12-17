Быстрые рецепты: конвертики из слоеного теста с яблоками и сыром

Если гости на пороге или срочно нужно сделать не сложное в приготовлении угощение, тогда вас может выручить этот рецепт.

Конвертики из слоеного теста с яблоками и сыром получаются очень вкусные, нежные и ароматные. Вместо яблок можете взять другую начинку. Рецептом поделилась Франческа Зани, пишет Delish.

Ингредиенты

2 средних яблока без сердцевины, нарезанные ломтиками;

цедра с 1 лимона;

6 столовых ложек жидкого меда;

1 упаковка (500 г) слоеного теста, размороженного;

1 большое яйцо;

230 г острого чеддера, натертого на мелкой терке;

1,5 чайной ложки морской соли;

1/4 стакана нарезанных жареных орехов пекан;

1 чайная ложка свежих листьев тимьяна.

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 200°С и застелите 2 противня пергаментом. В средней миске смешайте яблоки, цедру лимона и 4 столовые ложки меда.

Шаг 2. Разрежьте каждый лист теста на 4 квадрата (11 x 11 см), всего их должно получится восемь. В небольшой миске взбейте яйцо с небольшим количеством воды. Смажьте внешние края теста яичной смесью. Поверните квадраты теста так, чтобы угол был обращен к вам. На середину квадрата положите 1 столовую ложку тертого сыра. Сверху выложите 10–11 ломтиков яблок. Затем, положите по 1 столовой ложке тертого сыра (без горки) на каждую сторону ломтиков яблок. Загните левую сторону сверху и слегка прижмите, чтобы запечатать, потом также загните правую сторону. Смажьте верх и бока теста яичной смесью, посыпьте морской солью. Разложите по 4 конвертика на каждый подготовленный противень.

Шаг 3. Выпекайте слойки пока тесто не поднимется и не станет золотисто-коричневым по краям, 20–25 минут. Дайте остыть 5 минут.

Шаг 4. Разложите готовые конвертики на блюде. Полейте оставшимися 2 столовыми ложками меда. Сверху посыпьте орехами пекан и тимьяном.

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