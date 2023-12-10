Рецепт классического рождественского пирога с сухофруктами, цедрой и бренди

Этот пирог с добавлением ароматных специй станет изюминкой любого праздничного застолья.

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Традиционный рождественский пирог получается очень ароматным из-за большого количества сухофруктов, бренди и цедры. Приготовить его совсем не сложно, главное запастись необходимыми продуктами. Рецептом классического пирога на Рождество поделилась кулинар Сара Хоббс, пишет Taste.

Ингредиенты

510 г (3 стакана) изюма светлого;

340 г (2 стакана) изюма темного;

155 г (1 стакан) смородины;

150 г (1 стакан) фиников без косточек, мелко нарезанных;

100 г кусочка красной глазированной вишни, разрезанной на четвертинки;

75 г (1/2 стакана) сушеного ананаса, мелко нарезанного;

185 мл (3/4 стакана) бренди;

1 чайная ложка цедры лимона;

2 чайные ложки мелко натертой апельсиновой цедры;

250 г сливочного масла комнатной температуры;

1 чайная ложка растопленного сливочного масло для смазывания;

200 г (1 стакан) коричневого сахара;

4 яйца;

300 г (2 стакана) муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

2 чайные ложки смеси специй (ваниль, гвоздика, кардамон);

1/2 стакана бланшированного миндаля для украшения;

1/2 стакана вишни предварительно карамелизованной, для украшения;

Приготовление

Шаг 1. Смешайте в большой миске изюм, смородину, финики, вишню, ананас, цедру лимона, бренди и апельсиновую цедру. Накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте, периодически помешивая, на 2 дня для пропитки.

Шаг 2. Разогрейте духовку до 150°C. Смажьте круглую форму для торта диаметром 22 см (базовый размер) растопленным сливочным маслом. Выстелите дно и бока 3 слоями антипригарной бумаги для выпечки.

Шаг 3. Электрическим венчиком взбейте масло и сахар в миске до бледной кремовой массы. Добавьте яйца по одному, хорошо взбивая, пока масса не станет однородной. Добавьте в тесто фруктовую смесь и перемешайте. Всыпьте муку, разрыхлитель и специи. Снова все перемешайте, чтобы не было комочков. Выложите в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Слегка постучите формой по столешнице, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Поверх пирога выложите миндаль и вишню.

Шаг 4. Запекайте в духовке, накрытой фольгой, в течение 2 часов 40 минут или пока деревянная шпажка, вставленная в центр пирога, не будет выходить чистой. Горячий пирог полейте бренди. Прежде чем вынимать, дайте остыть.

Вы также можете добавить в пирог и другие сухофрукты: инжир, курагу, чернослив, клюкву.

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