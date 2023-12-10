Рецепт класичного різдвяного пирога із сухофруктами, цедрою та бренді

Цей пиріг із додаванням ароматних спецій стане родзинкою будь-якого святкового застілля.

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Традиційний різдвяний пиріг виходить дуже ароматним через велику кількість сухофруктів, бренді та цедри. Приготувати його зовсім не складно, головне запастися необхідними продуктами. Рецептом класичного пирога на Різдво поділилася кулінарка Сара Гоббс, пише Taste.

Інгредієнти

510 г (3 склянки) родзинок світлих;

340 г (2 склянки) родзинок темних;

155 г (1 склянка) смородини;

150 г (1 склянка) фініків без кісточок, дрібно нарізаних;

100 г шматочка червоної глазурованої вишні, розрізаної на четвертинки;

75 г (1/2 склянки) сушеного ананаса, дрібно нарізаного;

185 мл (3/4 склянки) бренді;

1 чайна ложка цедри лимона;

2 чайні ложки дрібно натертої апельсинової цедри;

250 г вершкового масла кімнатної температури;

1 чайна ложка розтопленого вершкового масла для змащування;

200 г (1 склянка) коричневого цукру;

4 яйця;

300 г (2 склянки) борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

2 чайні ложки суміші спецій (ваніль, гвоздика, кардамон);

1/2 склянки бланшованого мигдалю для прикраси;

1/2 склянки вишні попередньо карамелізованої, для прикраси;

Приготування

Крок 1. Змішайте у великій мисці родзинки, смородину, фініки, вишню, ананас, цедру лимона, бренді та апельсинову цедру. Накрийте поліетиленовою плівкою і залиште, періодично помішуючи, на 2 дні для просочення.

Крок 2. Розігрійте духовку до 150°C. Змастіть круглу форму для торта діаметром 22 см (базовий розмір) розтопленим вершковим маслом. Вистеліть дно і боки 3 шарами антипригарного паперу для випічки.

Крок 3. Електричним віночком збийте масло і цукор у мисці до блідої кремової маси. Додайте яйця по одному, добре збиваючи, поки маса не стане однорідною. Додайте в тісто фруктову суміш і перемішайте. Всипте борошно, розпушувач і спеції. Знову все перемішайте, щоб не було грудочок. Викладіть у підготовлену форму і розрівняйте поверхню. Злегка постукайте формою по стільниці, щоб випустити бульбашки повітря. Поверх пирога викладіть мигдаль і вишню.

Крок 4. Запікайте в духовці, накритій фольгою, протягом 2 годин 40 хвилин або доки дерев'яна шпажка, вставлена в центр пирога, не буде виходити чистою. Гарячий пиріг полийте бренді. Перш ніж виймати, дайте охолонути.

Ви також можете додати в пиріг й інші сухофрукти: інжир, курагу, чорнослив, журавлину.

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