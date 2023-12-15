Праздничные закуски: рулет из лаваша с красной рыбой и творожным сыром

Закуска непременно понравится гостям. Ее можно сделать заранее, сэкономив время на приготовление основных горячих блюд.

Лаваш с красной рыбой и творожным сыром украсит любой праздничный стол. На его приготовление уйдет всего 20 минут. Все ингредиенты гармонично сочетаются, а рулет красиво смотрится в разрезе, пишет 1000 Menu.

Ингредиенты

лаваш тонкий — 2 шт.;

творожный сыр —200 г;

красная слабосоленая или копченая рыба — 160 г;

петрушка — 20г.

Приготовление

Шаг 1. Лаваш выложите на доску. Намажьте его слоем творожного сыра толщиной в 5-6 мм. Чем толще слой, тем вкуснее. Но не слишком усердствуйте.

Шаг 2. Измельчите зелень петрушки. Нарежьте филе красной рыбы на кусочки желаемого размера.

Шаг 3. На лаваш поверх слоя сыра поместите нарезанную петрушку. Можно было бы смешать ее с сыром, но тогда закуска будет не так эффектно смотреться в разрезе. Шаг 4. Поверх нарезанной зелени разложите кусочки красной рыбы.

Шаг 5. Плотно сверните лаваш рулетом так, чтобы начинка не вываливалась по бокам. Положите рулет в холодильник на час-другой, чтобы все компоненты спрессовались.

Шаг 6. Перед подачей рулет из сыра и красной рыбы нарежьте острым ножом чуть наискось на небольшие кусочки и красиво разложите на плоской тарелке или на блюде, украсив зеленью.

Лаваш можно заменить любыми тонкими лепешками. Также подойдет любая зелень, например, укроп или зеленый лук. Такую закуску можно приготовить заранее и оставить в холодильнике на ночь.

Ранее, 15 декабря, Фокус публиковал рецепт праздничных тарталеток с сыром и красной икрой.