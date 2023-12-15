Новогодние рецепты: рулетики из крабовых палочек с сыром
Оригинальный рецепт крабовых палочек с сырной начинкой станут хитом на праздничном столе. Приготовить их очень просто.
Рулетики из крабовых палочек — это вкусная бюджетная закуска на праздничный стол, которая удивит своим замечательным вкусом ваших гостей, сообщает 1000 Мenu.
Ингредиенты
- крабовые палочки — 200 г;
- яйца — 3шт.;
- твердый сыр — 80 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез — 2 столовые ложки;
- щепотка черного молотого перца;
- петрушка для украшения.
Приготовление
Шаг 1. Яйца сварите вкрутую. Готовые яйца залейте холодной водой. Отделите белки от желтков и натрите их по отдельности в разные миски на средней терке.
Шаг 2. Сыр также натрите на средней терке. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Петрушку вымойте, обсушите и мелко порубите.
Шаг 3. В салатнике соедините тертые белки, один тертый желток, сыр, чеснок и петрушку. Заправьте майонезом. Поперчите по вкусу и перемешайте.
Шаг 4. Крабовые палочки аккуратно разверните, стараясь не порвать. Если палочки плохо разворачиваются, можно опустить их на несколько секунд в горячую воду или подержать над паром.
Шаг 5. На каждую развернутую палочку выложите немного начинки и равномерно размажьте по всей поверхности. Аккуратно сверните палочки обратно в трубочки начинкой внутрь.
Шаг 6. Готовые рулетики выложите на блюдо и украсьте оставшимися желтками и веточками петрушки, выложите на блюдо и украсьте оставшимися желтками и веточками петрушки.
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