Новорічні рецепти: рулетики з крабових паличок із сиром
Оригінальний рецепт крабових паличок із сирною начинкою стануть хітом на святковому столі. Приготувати їх дуже просто.
Рулетики з крабових паличок — це смачна бюджетна закуска на святковий стіл, яка здивує своїм чудовим смаком ваших гостей, повідомляє 1000 Menu.
Інгредієнти
- крабові палички — 200 г;
- яйця — 3шт;
- твердий сир — 80 г;
- часник — 1 зубчик;
- майонез — 2 столові ложки;
- щіпка чорного меленого перцю;
- петрушка для прикраси.
Приготування
Крок 1. Яйця зваріть круто. Готові яйця залийте холодною водою. Відокремте білки від жовтків і натріть їх окремо в різні миски на середній тертці.
Крок 2. Сир також натріть на середній тертці. Часник очистіть і пропустіть через прес. Петрушку вимийте, обсушіть і дрібно порубайте.
Крок 3. У салатнику з'єднайте терті білки, один тертий жовток, сир, часник і петрушку. Заправте майонезом. Поперчіть за смаком і перемішайте.
Крок 4. Крабові палички акуратно розгорніть, намагаючись не порвати. Якщо палички погано розгортаються, можна опустити їх на кілька секунд у гарячу воду або потримати над парою.
Крок 5. На кожну розгорнуту паличку викладіть трохи начинки і рівномірно розмажте по всій поверхні. Акуратно згорніть палички назад у трубочки начинкою всередину.
Крок 6. Готові рулетики викладіть на блюдо і прикрасьте рештою жовтків і гілочками петрушки, викладіть на блюдо і прикрасьте рештою жовтків і гілочками петрушки.
Раніше Фокус писав, як приготувати смачний пісний салат з "Мівіною" і крабовими паличками.