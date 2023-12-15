Новорічні рецепти: рулетики з крабових паличок із сиром

Оригінальний рецепт крабових паличок із сирною начинкою стануть хітом на святковому столі. Приготувати їх дуже просто.

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Рулетики з крабових паличок — це смачна бюджетна закуска на святковий стіл, яка здивує своїм чудовим смаком ваших гостей, повідомляє 1000 Menu.

Інгредієнти

крабові палички — 200 г;

яйця — 3шт;

твердий сир — 80 г;

часник — 1 зубчик;

майонез — 2 столові ложки;

щіпка чорного меленого перцю;

петрушка для прикраси.

Приготування

Крок 1. Яйця зваріть круто. Готові яйця залийте холодною водою. Відокремте білки від жовтків і натріть їх окремо в різні миски на середній тертці.

Крок 2. Сир також натріть на середній тертці. Часник очистіть і пропустіть через прес. Петрушку вимийте, обсушіть і дрібно порубайте.

Крок 3. У салатнику з'єднайте терті білки, один тертий жовток, сир, часник і петрушку. Заправте майонезом. Поперчіть за смаком і перемішайте.

Крок 4. Крабові палички акуратно розгорніть, намагаючись не порвати. Якщо палички погано розгортаються, можна опустити їх на кілька секунд у гарячу воду або потримати над парою.

Крок 5. На кожну розгорнуту паличку викладіть трохи начинки і рівномірно розмажте по всій поверхні. Акуратно згорніть палички назад у трубочки начинкою всередину.

Крок 6. Готові рулетики викладіть на блюдо і прикрасьте рештою жовтків і гілочками петрушки, викладіть на блюдо і прикрасьте рештою жовтків і гілочками петрушки.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний пісний салат з "Мівіною" і крабовими паличками.