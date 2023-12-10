Смак ностальгії: рецепт смачного пісного салату з "Мівіною" та крабовими паличками
Такий салат смачніший, якщо перед подачею потримати його кілька годин у холодильнику.
Вермішель швидкого приготування колись була справжнім делікатесом для студентів і тих, хто мав проблеми з грошима. Її заварювали для гарнірів, додавали в суп, робили з нею салати. Нині ж "Мівіну" та інші види цієї локшини їдять радше для душі та через ностальгію. Тож згадуємо, які салати робили з нею наші мами та бабусі. Кулінарна блогерка Галина поділилася рецептом салату з "Мівіною", крабовими паличками та кукурудзою, який стане віддушиною для тих, хто дотримується Різдвяного посту. Готується він дуже просто.
Салат із "Мівіною", крабовими паличками та кукурудзою
Інгредієнти:
- макарони швидкого приготування – 4 пачки;
- мариновані огірки – 5 шт;
- цибуля – 1 шт;
- крабові палички – 350 г;
- кукурудза – 1 банка;
- нежирний майонез – 1 упаковка;
- сіль і перець – за смаком.
Спосіб приготування:
Вермішель запарити, як сказано в інструкції. Усі інші інгредієнти порізати дрібними кубиками. Якщо ви не любите гіркоту цибулі, перед тим, як відправляти її в салат, залийте окропом на кілька хвилин, а потім злийте воду.
Вермішель додати в салат, коли вона повністю охолоне.
Посолити і поперчити все за смаком, заправити майонезом і добре перемішати,
Готовий салат на кілька годин відправити в холодильник. Охолоджений він набагато смачніший.
Із зазначеної кількості продуктів виходить доволі велика кількість салату, тому можна зменшити складові наполовину або на третину.
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