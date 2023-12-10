Вкус ностальгии: рецепт вкусного постного салата с "Мивиной" и крабовыми палочками

Такой салат вкуснее, если перед подачей подержать его несколько часов в холодильнике.

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Вермишель быстрого приготовления когда-то была настоящим деликатесом для студентов и тех, кто испытывал проблемы с деньгами. Ее заваривали для гарниров, добавляли в суп, делали с ней салаты. Сейчас же "Мивину" и другие виды этой лапши едят скорее для души и из-за ностальгии. Поэтому вспоминаем, какие салаты делали с ней наши мамы и бабушки. Кулинарный блогер Галина поделилась рецептом салата с "Мивиной", крабовыми палочками и кукурузой, который станет отдушиной для тех, кто соблюдает Рождественский пост. Готовится он очень просто.

Салат с "Мивиной", крабовыми палочками и кукурузой

Ингредиенты:

макароны быстрого приготовления – 4 пачки;

маринованные огурцы – 5 шт;

лук – 1 шт;

крабовые палочки – 350 гр;

кукуруза – 1 банка;

нежирный майонез – 1 упаковка;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Вермишель запарить, как сказано в инструкции. Все остальные ингредиенты порезать мелкими кубиками. Если вы не любите горечь лука, перед тем, как отправлять его в салат, залейте кипятком на несколько минут, а затем слейте воду.

Вермишель добавить в салат, когда она полностью остынет.

Посолить и поперчить все по вкусу, заправить майонезом и хорошо перемешать,

Готовый салат на несколько часов отправить в холодильник. Охлажденный он гораздо вкуснее.

Из указанного количества продуктов получается довольно большое количество салата, поэтому можно уменьшить составляющие наполовину или на треть.

Раньше Фокус писал, как приготовить салат из моркови, свеклы с изюмом и орехами пекан.