Украинские "облызни": простой и очень вкусный рецепт жареных пирожков на два укуса (видео)

Хрустящее тесто, медовые орехи и ароматная корица – эти пирожки станут вашим любимым лакомством. Готовятся они очень легко, а исчезают с тарелки моментально и абсолютно соответствуют своему названию.

Облызни – это маленькие хрустящие пирожки с разнообразными начинками. Свой вариант украинского десерта опубликовала ведущая канала "Кухня как Релакс".

Автор рецепта использовала для теста простоквашу, но, если у вас ее нет, то можно взять вместо нее кефир или ряженку. В качестве начинки можно взять сладкий творог с ванилью, распаренные сухофрукты или растертый с сахаром мак.

Ингредиенты

Для теста

мука – 300 г;

сахар – 2 ст.л;

соль – по вкусу;

разрыхлитель – 0,5 ч.л;

сахар ванильный – 10 г;

масло растительное – 1 ст.л;

простокваша – 1 ст.

Для начинки

орехи грецкие – по вкусу.

Для жарки

масло подсолнечное – 300 мл.

Для подачи

пудра сахарная – по вкусу;

корица молотая – по вкусу;

мед – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Насыпьте в муку сахар, ванильный сахар, щепотку соли, разрыхлитель и просейте все сухие ингредиенты. Добавьте масло и простоквашу, при желании можно заменить ее на кефир или ряженку. Замесите тесто и накройте его хлопчатобумажным полотенцем. Оставьте тесто "отдыхать" на примерно на полчаса.

Шаг 2

Раскатайте тесто не толще 0,5 см, вырежьте формочкой или маленьким стаканом небольшие кружки. Разложите по вырезанным кружкам орехи и залепите пирожки как вареники.

Шаг 3

Жарьте пирожки во фритюре до готовности. Готовые облызни выкладывайте сперва на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Шаг 4

Посыпьте пирожки сахарной пудрой с корицей или полейте их растопленным медом.

Украинские "облызни": простой и очень вкусный рецепт жареных пирожков на два укуса

Напомним рецепт быстрого теста для пирожков, которое готовится всего за 20 минут. Для пирожков из этого теста можно брать любую начинку по своему вкусу.

Ранее Фокус писал, как приготовить быстрые пирожки без замеса теста. На приготовление таких пирожков уйдет не более получаса.