Карамелизированный луковый соус с чипсами: отличная закуска для пивной вечеринки
Луковый соус имеет кремовую структуру, пикантный вкус и прекрасно усваивается, поэтому неудивительно, что он всегда исчезает первым. Большая часть вкуса соуса исходит от карамелизированного лука. Для полной карамелизации требуется немного больше времени, но оно того стоит.
К этому соусу лучше подать рифленые чипсы, поскольку они достаточно прочные, чтобы выдержать погружение в густой соус, но можно выбрать любой вид, который вы предпочитаете. Добавьте в смесь немного сырых овощей – сельдерей, морковь и редис, и вы получите более легкий и свежий вариант. Остатки соуса прекрасно сохранятся в герметичном контейнере в холодильнике около двух дней. Рецептом карамелизированного лукового соуса для чипсов поделился сайт Delish.
Ингредиенты
- масло сливочное – 2 ст. л;
- масло растительное – 2 ст. л;
- лук – 800 г;
- сыр сливочный – 125 мл;
- сметана – 125 мл;
- майонез – 75 мл;
- соль – 1 ч. л;
- перец черный – по вкусу;
- чеснок – 2-3 зубка;
- чипсы картофельные – для подачи.
Приготовление
Шаг 1
Растопите в большой сковороде на среднем огне сливочное масло, добавьте растительное масло. Добавьте лук и 0,5 ч.л. соли. Обжарьте лук, пока он не станет мягким в течение 10–12 минут.
Шаг 2
Уменьшите огонь до средне-слабого и готовьте, время от времени помешивая, пока лук не приобретет золотистый цвет, до его глубокой карамелизации еще 40–55 минут. Переложите в миску и дайте полностью остыть.
Шаг 3
Добавьте сливочный сыр, сметану и майонез. Приправьте солью и перцем и добавьте мелко нарезанный чеснок. Подавайте вместе с рифлеными чипсами.
Напомним рецепт чипсов из лаваша с сыром, которые можно смело давать детям. Чипсы – одна из самых популярных закусок для тех, кто смотрит кино или футбольный матч, пьет пиво с друзьями или же просто решил заморить голод. Приготовить полезные и вкусные чипсы можно и дома.
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