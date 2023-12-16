Карамелизированный луковый соус с чипсами: отличная закуска для пивной вечеринки

Луковый соус имеет кремовую структуру, пикантный вкус и прекрасно усваивается, поэтому неудивительно, что он всегда исчезает первым. Большая часть вкуса соуса исходит от карамелизированного лука. Для полной карамелизации требуется немного больше времени, но оно того стоит.

К этому соусу лучше подать рифленые чипсы, поскольку они достаточно прочные, чтобы выдержать погружение в густой соус, но можно выбрать любой вид, который вы предпочитаете. Добавьте в смесь немного сырых овощей – сельдерей, морковь и редис, и вы получите более легкий и свежий вариант. Остатки соуса прекрасно сохранятся в герметичном контейнере в холодильнике около двух дней. Рецептом карамелизированного лукового соуса для чипсов поделился сайт Delish.

Ингредиенты

масло сливочное – 2 ст. л;

масло растительное – 2 ст. л;

лук – 800 г;

сыр сливочный – 125 мл;

сметана – 125 мл;

майонез – 75 мл;

соль – 1 ч. л;

перец черный – по вкусу;

чеснок – 2-3 зубка;

чипсы картофельные – для подачи.

Приготовление

Шаг 1

Растопите в большой сковороде на среднем огне сливочное масло, добавьте растительное масло. Добавьте лук и 0,5 ч.л. соли. Обжарьте лук, пока он не станет мягким в течение 10–12 минут.

Шаг 2

Уменьшите огонь до средне-слабого и готовьте, время от времени помешивая, пока лук не приобретет золотистый цвет, до его глубокой карамелизации еще 40–55 минут. Переложите в миску и дайте полностью остыть.

Шаг 3

Добавьте сливочный сыр, сметану и майонез. Приправьте солью и перцем и добавьте мелко нарезанный чеснок. Подавайте вместе с рифлеными чипсами.

Напомним рецепт чипсов из лаваша с сыром, которые можно смело давать детям. Чипсы – одна из самых популярных закусок для тех, кто смотрит кино или футбольный матч, пьет пиво с друзьями или же просто решил заморить голод. Приготовить полезные и вкусные чипсы можно и дома.

Ранее Фокус писал, как приготовить домашний майонез за три минуты. Самостоятельно приготовленный соус значительно сэкономит вам деньги и время при подготовке к праздникам. Кроме того, майонез по этому рецепту хранится не меньше недели и его можно приготовить заранее.