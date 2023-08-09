Детям можно: рецепт чипсов из лаваша с сыром

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Чипсы – одна из самых популярных закусок для тех, кто смотрит кино или футбольный матч, пьет пиво с друзьями или же просто решил заморить голод. Кроме того, их очень любят дети, что далеко не всегда поощряется их родителями, которые имеют основания сомневаться в полезности продукта для растущего организма. Приготовить полезные и вкусные чипсы можно и дома, тогда точно сомнений в их качестве не возникнет ни у кого. Как сделать чипсы из сыра с лавашом, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".

Чипсы из лаваша с сыром

Ингредиенты:

лаваш — 2 листа;

сыр — 100 гр;

орегано — 1 ч. л;

чеснок — 1 зубчик

паприка — 1 ч. л;

оливковое масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Лист лаваша нарезать произвольными кусочками и выложить на противень, застеленный пергаментом. Второй лист оставить для следующей партии.

Твердый сыр натереть на крупной терке, чеснок – на мелкой.

Посыпать лаваш сыром с чесноком, орегано, сбрызнуть оливковым маслом и паприкой.

Отправить все в разогретую до 200 градусов духовку на 5-6 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить чипсы из картофеля в духовке.