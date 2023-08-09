Дітям можна: рецепт чипсів із лаваша з сиром

Related video

Чипси — одна з найпопулярніших закусок для тих, хто дивиться кіно чи футбольний матч, п'є пиво з друзями або ж просто вирішив заморити голод. Крім того, їх дуже люблять діти, що далеко не завжди заохочується їхніми батьками, котрі мають підстави сумніватися в корисності продукту для організму, який росте. Приготувати корисні та смачні чіпси можна і вдома, тоді точно сумнівів у їхній якості не виникне ні в кого. Як зробити чіпси з сиру з лавашем, розповіли в блозі "Рецепти щодня".

Чмпси з лаваша з сиром

Інгредієнти:

лаваш — 2 аркуші;

сир — 100 г;

орегано — 1 ч. л;

часник — 1 зубчик

паприка — 1 ч. л;

оливкова олія — за смаком.

Спосіб приготування:

Лист лаваша нарізати довільними шматочками і викласти на деко, застелене пергаментом. Другий лист залишити для наступної партії.

Твердий сир натерти на великій тертці, часник — на дрібній.

Посипати лаваш сиром із часником, орегано, побризкати оливковою олією і паприкою.

Відправити все в розігріту до 200 градусів духовку на 5-6 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати чіпси з картоплі в духовці.