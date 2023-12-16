Нежно, сочно и просто: маффины из куриной печени с сыром
Маффины из куриной печени – нежный и сочный перекус. А еще они сберегут вашу фигуру, ведь в их основе используется цельнозерновая мука вместо муки высшего сорта.
Запеченные печеночные маффины с помидорами и сыром хороши не только на каждый день. Они достойно украсят и праздничный стол, покорив ваших гостей нежностью и выразительным вкусом. Рецептом поделился кулинарный портал Yabpoela.
Блюдо готовится очень легко и быстро. Для него нужен лишь обычный набор доступных ингредиентов. Из указанного количества продуктов получится 10 порций
Ингредиенты
- печень куриная – 500 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука цельнозерновая – 3 ст. л.;
- разрыхлитель теста – 0.5 ч. л.;
- помидор – 2 шт.;
- сыр твердый – 100 г;
- чеснок молотый – 0.5 ч. л.;
- специи – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- зелень – по вкусу;
- масло растительное – для смазывания форм.
Приготовление
Шаг 1
Зачистите куриную печень, срезав все лишнее. В чашу блендера загрузите печень и яйца. Добавьте соль, сухой чеснок и любые другие приправы по вашему вкусу. Очень хорошо с печенью гармонируют молотый кориандр и мускатный орех.
Шаг 2
Перебейте ингредиенты до однородного состояния, добавьте к ним цельнозерновую муку и разрыхлитель. По вашему вкусу можно добавить рубленую свежую зелень.
Шаг 3
Смажьте формы для выпекания маффинов растительным маслом. Распределите по формам печеночную смесь. Формы не нужно наполнять до самого верха, учитывайте, что маффины хорошо поднимутся при выпечке.
Шаг 4
Выложите сверху по тонкой дольке помидора. Выпекайте маффины в разогретой до 180 ⁰С духовку около 25-30 минут.
Шаг 5
Посыпьте маффины натертым сыром примерно за 10 минут до того, как они будут готовы. После того как сыр расплавился, вынимайте маффины из духовки и дайте им остыть в форме.
Напомним, красивый и простой рецепт печеночного паштета с яблочным желе. Нежный паштет из печени с нотками мускатного ореха прекрасно сочетается по вкусу с яблоками и корицей. А две разные текстуры в одном блюде сделают его по-настоящему интересным.
Ранее Фокус писал, как приготовить идеальный перекус — маффины с курицей и сыром. При подаче маффины можно полить сметаной и посыпать рубленой зеленью сверху.