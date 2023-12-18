Салат с крабовыми палочками, помидорами и перцем: пошаговый рецепт

Салат получается легкий и очень вкусный. А ароматы чеснока и зелени приятно дополняют все компоненты.

Салат с крабовыми палочками можно приготовить на Новый год. Он станет одной из самых ярких холодных закусок на вашем праздничном столе, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

помидоры — 6 шт. (средних);

болгарский перец — 2 шт.;

крабовые палочки — 440 г;

чеснок — 4 зубчика;

майонез — 300 г;

твердый сыр — 400 г;

зелень — укроп или петрушка (несколько веточек).

Приготовление

Шаг 1. Овощи помойте и обсушите полотенцем. Зелень также промойте под поточной водой, встряхните, мелко нарежьте.

Шаг 2. Каждую крабовую палочку разрежьте вдоль на 4 полоски, затем мелко нарежьте поперек квадратиками.

Шаг 3. Чтобы придать салату красивый внешний вид, все ингредиенты будем выкладывать слоями. Для этого необходимо специальное кулинарное кольцо или можно воспользоваться обыкновенной разъемной формой для торта. Поставьте форму сразу на тарелку, на которой будете подавать салат. Первым слоем выкладываем нарезанные крабовые палочки. Его немного нужно прижать рукой, чтобы уплотнить.

Шаг 4. Отдельно смешайте измельченный чеснок с майонезом. Можно добавить немного зелени. Получившемся соусом смазываем все слои салата.

Шаг 5. Болгарский перец нужно разрезать на две части и удалить сердцевину. Затем перец мелко нарежьте кубиками и выложите следующим слоем, немного его прижав.

Шаг 6. Твердый сыр натрите на мелкой терке и выложите 2/3 от общего количества в кольцо.

Шаг 7. Помидоры разрежьте напополам, удалите плодоножку и семена. Нарежьте помидоры небольшими кубиками. Выложите нарезанные помидоры следующим слоем.

Шаг 8. Посыпьте верх салата оставшимся тертым сыром, снимите с него кольцо, охладите перед подачей и немного украсьте по своему вкусу. Например, для украшения можно использовать помидоры черри или полоски сладкого перца, а также зелень.

Ранее Фокус писал, как приготовить фаршированные яйца с пряностями и маринованными огурцами.