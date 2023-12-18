Простой праздничный салат с куриной грудкой, картофелем и шампиньонами
Салат с куриной грудкой и грибами станет украшением вашего праздничного стола. Для его приготовления понадобятся самые простые ингредиенты.
Таким простым рецептом можно удивить своих гостей. Подавать блюдо можно на праздники — Рождество или Новый год. Сочетание курицы, шампиньонов и сыра всегда является беспроигрышным. Салат с шампиньонами можно очень необычно оформить, пишет 1000.menu.
Ингредиенты
- картофель — 3 шт. (средних);
- шампиньоны свежие — 200 г;
- куриное филе — 280 г;
- яйца — 2 шт. (крупные);
- твердый сыр — 100 г;
- майонез — 150 г;
- растительное мало — 2 столовые ложки (для жарки);
- для украшения — зелень и дополнительно 3 маринованных грибочка.
Приготовление
Шаг 1. Заранее отварите куриное филе, яйца и картофель в мундире, после чего остудите продукты. Нарежьте шампиньоны пластинами и слегка обжарьте на разогретой сковороде, добавив немного растительного масла. Для приготовления салат понадобится кондитерское кольцо диаметром 16 см.
Шаг 2. Кондитерское кольцо установите на блюдо. Остывший картофель очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Картофель будет первым слоем нашего салата. Выложите, разровняйте и слегка смажьте майонезом.
Шаг 3. Остывшие обжаренные грибы выложите вторым слоем, разравняйте и снова промажьте майонезом.
Шаг 4. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и уложите третьим слоем, снова разровняйте и смажьте майонезом.
Шаг 5. Куриные яйца также натрите на крупной терке, это будет следующий слой, равномерно распределите по всему салату и смажьте майонезом.
Шаг 6. Сыр натрите на мелкой терке и уложите последним слоем. Готовый салат на 1 час уберите в холодильник.
Шаг 7. Перед подачей снимите кондитерское кольцо, украсьте готовый салат зеленью и грибами. Чтобы маринованные грибочки не падали, насадите их на зубочистки и вставьте в салат, присыпьте зеленью, создав небольшую "лесную полянку".
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