Быстрый рецепт: рулет из лаваша с крабовыми палочками без майонеза

Все рулеты из лаваша готовятся по одному и тому же принципу. Нужно взять начинку, завернуть ее в тонкие листы лаваша и плотно стянуть.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками не только эффектно выглядит, он еще и очень вкусный. В этом же рецепте для начинки используются два вида сыра. Такое блюдо можно подать на праздничный стол, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления такой закуски понадобятся:

тонкий лаваш — 100 г (1 лист);

крабовые палочки — 400 г;

сливочный сыр — 200 г;

твердый сыр — 100 г;

яйца — 2 шт.;

укроп — 50 г.

Приготовление

Шаг 1. Крабовые палочки предварительно разморозьте. Яйца отварите вкрутую. Охладите и натрите их на крупной терке.

Шаг 2. Крабовые палочки натрите на мелкой терке. Чтобы это было удобнее сделать, натирайте их не до конца размороженными.

Шаг 3. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Укроп помойте, обсушите и мелко порубите.

Шаг 4. Лист лаваша разверните и равномерно смажьте сливочным сыром. Сверху посыпьте укропом.

Шаг 5. Далее выложите слой натертого сыра и слой вареных яиц. Сверху распределите тертые крабовые палочки.

Шаг 6. Сверните лаваш плотным рулетом, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час для охлаждения и пропитки. Перед подачей нарежьте рулет на кусочки.

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