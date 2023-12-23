Немецкий рождественский штоллен: как приготовить традиционную рождественскую выпечку

Плюс этого блюда в том, что оно очень долго хранится.

Штоллен – традиционная рождественская выпечка, которую обычно готовят в Германии. Штоллен – это идеально сочетание дрожжевого сдобного теста с пряностями, изюмом и прочими сухофруктами. Его овальная форма символизирует спеленутого младенца Христа. Рецептом поделились на сайте All Recipes.

Штоллен

Ингредиенты:

мука пшеничная – 440 г;

масло сливочное – 120 г;

желтки – 6 шт.;

молоко – 1/2 стакана;

коричневый сахар – 3 ст. л.;

дрожжи сухие – 7 г;

цедра 1/2 лимона;

ваниль – половина стручка;

сахар – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.

Для начинки:

смесь любых орехов – 2 стакана;

смесь цукатов из цитрусовых;

темный изюм;

ром темный или ликер Куантро – 1/2 стакана;

мука для присыпки.

Для покрытия:

масло сливочное – 100 г;

пудра сахарная – 1/2 стакана;

ваниль – 1/2 стручка.

Сначала подготовьте сухофрукты. Залейте изюм, цукаты и смесь орехов ромом и оставьте на 4–6 ч.

Затем откиньте на сито, обсушите и обваляйте в муке.

В глубокой миске молоко смешайте с обычным сахаром, всыпьте дрожжи и 5 ст. л. просеянной муки. Выместите опару, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут.

Измельчите лимонную цедру для штоллена, семена ванили смешайте с мягким маслом. Добавьте в опару оставшуюся муку, коричневый сахар, ванильное масло и желтки. Замесите тесто.

Добавьте подготовленную смесь цукатов, фруктов и орехов, цедру и соль. Вымесите тесто на посыпанной мукой рабочей поверхности. Положите тесто для штоллена в глубокую миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 2 часа.

Тесто для штоллена раскатайте в форме овала. Ребром ладони сделайте продольное углубление посередине овала и загните правую половину теста на левую так, чтобы оно чуть заходило за середину. Выложите тесто для штоллена на противень, выстланный пергаментом, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час.

Разогрейте духовку до 170 градусов и пеките штоллен около часа. Через 40 минут можно накрыть его фольгой, чтобы не подгорел.

Масло для покрытия растопите, добавьте семена ванили, смажьте штоллен маслом, посыпьте сахарной пудрой. Подождите, пока образуется корочка, и повторите эту процедуру еще три раза.

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