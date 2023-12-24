Банановый пирог на сковороде: рецепт дессерта на скорую руку
На приготовление такого пирога у вас уйдет около 20 минут.
Банановый пирог, приготовленный на сковороде, – это не только очень быстро, но и очень вкусно. Как приготовить такой десерт на скорую руку, рассказали в кулинарном блоге "Кулинария".
Банановый пирог на сковородке
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт;
- яйца – 2 шт;
- мука пшеничная или рисовая – 60-70 гр;
- йогурт – 25 гр;
- разрыхлитель – 1/2 ч. л;
- сахар – 1 ст. л. (или подсластитель 2 гр по желанию).
Способ приготовления:
Яйца взбить в пышную, плотную пену в течение 4-5 минут, добавить все остальные ингредиенты (сахар или подсластитель по желанию) и осторожно перемешать.
Очистить бананы и разрезать вдоль и поперек на четыре части, как на видео и выложить на дно нагретой сковороды жарить с тестом.
Накрыть крышкой и жарить при небольшой температуре 15 минут.
Готовность проверить деревянной шпажкой, дать немного остыть, лопаткой пройтись по краям, чтобы проще было достать из формы.
Приложить тарелку к сковороде и перевернуть вместе.
По желанию сверху можно полить сгущенкой, растопленным шоколадом или карамелью.
Ранее Фокус писал, как приготовить банановый пирог на песочном тесте.