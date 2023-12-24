Банановый пирог на сковороде: рецепт дессерта на скорую руку

На приготовление такого пирога у вас уйдет около 20 минут.

Банановый пирог, приготовленный на сковороде, – это не только очень быстро, но и очень вкусно. Как приготовить такой десерт на скорую руку, рассказали в кулинарном блоге "Кулинария".

Банановый пирог на сковородке

Ингредиенты:

бананы – 2 шт;

яйца – 2 шт;

мука пшеничная или рисовая – 60-70 гр;

йогурт – 25 гр;

разрыхлитель – 1/2 ч. л;

сахар – 1 ст. л. (или подсластитель 2 гр по желанию).

Способ приготовления:

Яйца взбить в пышную, плотную пену в течение 4-5 минут, добавить все остальные ингредиенты (сахар или подсластитель по желанию) и осторожно перемешать.

Очистить бананы и разрезать вдоль и поперек на четыре части, как на видео и выложить на дно нагретой сковороды жарить с тестом.

Накрыть крышкой и жарить при небольшой температуре 15 минут.

Готовность проверить деревянной шпажкой, дать немного остыть, лопаткой пройтись по краям, чтобы проще было достать из формы.

Приложить тарелку к сковороде и перевернуть вместе.

По желанию сверху можно полить сгущенкой, растопленным шоколадом или карамелью.

Ранее Фокус писал, как приготовить банановый пирог на песочном тесте.