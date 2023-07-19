Банановый пирог на песочном тесте: простой рецепт изумительного десерта
После приготовления пирог надо немного подержать в холоде.
Бананы в сочетании с песочным тестом и меренгой – идеальный десерт, который станет лучшим дополнением к дружескому чаепитию и порадует самых близких сладкоежек. Готовится он просто, если делать его по рецепту из блога "Рецепты каждый день", и получается очень нежным.
Банановый пирог на песочном тесте
Ингредиенты:
- мука – 300 гр;
- масло сливочное – 100 гр;
- банан – 3 шт;
- яйцо – 3 шт.
- сметана – 1 ст. л;
- сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Отделить белки от желтков. Желтки смешать с сахарным песком, добавить растопленное сливочное масло, всыпать муку. Должно получиться плотное тесто. Отправить его в холодильник на 30 минут.
По истечении этого времени выложить тесто в форму, разровнять, сделать бортики. На дно положить бананы, нарезанные тонкими кружочками, а затем залить сметаной. Чтобы пирог был вкуснее, лучше брать более жирную сметану.
Отправить пирог в духовку разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
Оставшиеся белки взбить с сахаром. Выпечку вынуть, выложить белок, поставить в духовку еще на три минуты. Затем сразу перенести банановый пирог в холод, чтобы он остыл.
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