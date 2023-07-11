Очень бюджетный пирог с картошкой: простой рецепт вкусного блюда

Приготовление такого пирога не заберет много времени.

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Немного картофеля, упаковка слоеного теста лук – и вкуснейшее блюдо на ужин или для перекуса готово. Рекомендуем вам рецепт из блога"Сборник рецептов", который разнообразит меню, утолит голод и выручит, когда времени и денег в обрез.

Бюджетный пирог с картошкой и луком

Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 упаковка;

картофель – 5 шт;

лук – 2 шт;

соль;

растительное масло – 4 ст. л;

кунжут (для украшения);

яйцо (для украшения).

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить, нарезать мелкими кубиками. С луком сделать то же. Перемешать в глубокой посуде, добавить туда же соль, специи, растительное масло, снова все хорошо перемешать.

Слоеное тесто достать с упаковки, раскатать, первый пласт теста выложить на смазанный маслом или застеленный пергаментом противень.

Сверху равномерно выложить начинку, разровнять ее и сверху накрыть вторым слоем. Края пирога защипнуть, сделать вилкой небольшие дырочки сверху.

Пирог смазать яйцом, посыпать кунжутом. Отправить его в предварительно разогретую до 160 градусов духовку на 35-40 минут, пока он не покроется золотистой корочкой.

Перед подачей необходимо дать пирогу остыть.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейшую картофельную запеканку с чесноком и сыром.