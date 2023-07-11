Очень бюджетный пирог с картошкой: простой рецепт вкусного блюда
Приготовление такого пирога не заберет много времени.
Немного картофеля, упаковка слоеного теста лук – и вкуснейшее блюдо на ужин или для перекуса готово. Рекомендуем вам рецепт из блога"Сборник рецептов", который разнообразит меню, утолит голод и выручит, когда времени и денег в обрез.
Бюджетный пирог с картошкой и луком
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 1 упаковка;
- картофель – 5 шт;
- лук – 2 шт;
- соль;
- растительное масло – 4 ст. л;
- кунжут (для украшения);
- яйцо (для украшения).
Способ приготовления:
Картофель помыть, почистить, нарезать мелкими кубиками. С луком сделать то же. Перемешать в глубокой посуде, добавить туда же соль, специи, растительное масло, снова все хорошо перемешать.
Слоеное тесто достать с упаковки, раскатать, первый пласт теста выложить на смазанный маслом или застеленный пергаментом противень.
Сверху равномерно выложить начинку, разровнять ее и сверху накрыть вторым слоем. Края пирога защипнуть, сделать вилкой небольшие дырочки сверху.
Пирог смазать яйцом, посыпать кунжутом. Отправить его в предварительно разогретую до 160 градусов духовку на 35-40 минут, пока он не покроется золотистой корочкой.
Перед подачей необходимо дать пирогу остыть.
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