Дуже бюджетний пиріг із картоплею: простий рецепт смачної страви

Приготування такого пирога не забере багато часу.

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Трохи картоплі, упаковка листкового тіста, цибуля — і смачна страва на вечерю або для перекусу готова. Рекомендуємо вам рецепт із блогу "Збірник рецептів", який урізноманітнює меню, вгамує голод і виручить, коли часу і грошей обмаль.

Бюджетний пиріг із картоплею та цибулею

Інгредієнти:

листкове тісто — 1 упаковка;

картопля — 5 шт;

цибуля — 2 шт;

сіль;

рослинна олія — 4 ст. л;

кунжут (для прикрашання);

яйце (для прикрашання).

Спосіб приготування:

Картоплю помити, почистити, нарізати дрібними кубиками. З цибулею зробити те саме. Перемішати в глибокому посуді, додати туди ж сіль, спеції, олію, знову все добре перемішати.

Листкове тісто дістати з упаковки, розкачати, перший пласт тіста викласти на змащене олією або застелене пергаментом деко.

Зверху рівномірно викласти начинку, розрівняти її і зверху накрити другим шаром. Краї пирога защипнути, зробити виделкою невеликі дірочки зверху.

Пиріг змастити яйцем, посипати кунжутом. Відправити його в попередньо розігріту до 160 градусів духовку на 35-40 хвилин, доки він не вкриється золотистою скоринкою.

Перед подачею необхідно дати пирогу охолонути.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачну картопляну запіканку з часником і сиром.