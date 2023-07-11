Дуже бюджетний пиріг із картоплею: простий рецепт смачної страви
Приготування такого пирога не забере багато часу.
Трохи картоплі, упаковка листкового тіста, цибуля — і смачна страва на вечерю або для перекусу готова. Рекомендуємо вам рецепт із блогу "Збірник рецептів", який урізноманітнює меню, вгамує голод і виручить, коли часу і грошей обмаль.
Бюджетний пиріг із картоплею та цибулею
Інгредієнти:
- листкове тісто — 1 упаковка;
- картопля — 5 шт;
- цибуля — 2 шт;
- сіль;
- рослинна олія — 4 ст. л;
- кунжут (для прикрашання);
- яйце (для прикрашання).
Спосіб приготування:
Картоплю помити, почистити, нарізати дрібними кубиками. З цибулею зробити те саме. Перемішати в глибокому посуді, додати туди ж сіль, спеції, олію, знову все добре перемішати.
Листкове тісто дістати з упаковки, розкачати, перший пласт тіста викласти на змащене олією або застелене пергаментом деко.
Зверху рівномірно викласти начинку, розрівняти її і зверху накрити другим шаром. Краї пирога защипнути, зробити виделкою невеликі дірочки зверху.
Пиріг змастити яйцем, посипати кунжутом. Відправити його в попередньо розігріту до 160 градусів духовку на 35-40 хвилин, доки він не вкриється золотистою скоринкою.
Перед подачею необхідно дати пирогу охолонути.
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