Картопляна запіканка із сиром і часником: рецепт простої та поживної вечері

На приготування запіканки піде не більш ніж одна година.

Related video

Якщо у вас у холодильнику залишилося трохи сиру та яєць, а також кілограм картоплі, саме час приготувати дуже смачну та поживну картопляну запіканку, яка урізноманітнює меню та стане чудовим варіантом для обіду або вечері. Готувати її просто, якщо слідувати рецепту з блогу "Рецепти кожен день", і страва виходить дуже апетитною.

Запіканка з тертої картоплі із сиром і часником

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

сир твердий — 150 г;

яйце — 2-3 шт.;

часник — 2-3 зубчики;

майонез — 3-4 ст. л.;

сіль — до смаку;

перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю очистити й промити, потім обсушити на паперовому рушнику. Твердий сир натерти на тертці.

Половину сиру й одне яйце добре перемішати. Ця суміш потрібна для того, щоб поливати запіканку зверху, щоб на її поверхні утворилася золотиста скоринка.

Решту сиру змішати з майонезом, подрібненим часником і двома яйцями та знову все добре перемішати.

Картоплю натерти на тертці. Змішати її із сумішшю яєць, сиру та майонезу. Добре перемішати. У форму для запікання, змащену олією, викласти спочатку картопляну суміш, потім налити зверху суміш сиру та яєць. Запікати в духовці 40 хвилин за температури 180 градусів.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний картопляний салат.