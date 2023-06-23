З беконом і сиром: рецепт смачного картопляного салату

Цей салат цілком може стати повноцінною стравою на вечерю.

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Картопля — універсальний продукт. І салати з нею виходять особливо смачними. І, до того ж дуже ситними. Настільки, що можуть замінити основну страву на обід, або вечерю.

Цей салат досить калорійний, але в ньому стільки яскравих інгредієнтів, що іноді можна побалувати себе цими ласощами.

Усі інгредієнти салату гармонійно поєднуються з кисло-солодкою заправкою, а обсмажена картопля додає правильного акценту.

За бажання до цього салату можна додати підрум'янені на сковорідці гарбузове насіння або кунжут. Каперси можна замінити маринованими огірочками. Рецепт смачного салату був опублікований на українському кулінарному сайті Picante Cooking.

Картопляний салат із сиром і в'яленими помідорами

Інгредієнти

600 г картоплі;

рослинна олія для смаження;

100 г бекону, тонко порізати;

1/2 червоної цибулі, порізати пір'ям;

1 ст. л. дрібних каперсів;

50 г сиру з блакитною пліснявою (наприклад "Дор Блю");

30 г в'ялених помідорів, не надто дрібно порізати;

сіль і чорний мелений перець до свого смаку.

Для заправки:

1 ст. л. майонезу;

2 ст. л. бальзамічного оцту;

3 ст. л. води;

1 ч. л. меду;

2 ч. л. зернистої гірчиці.

Картоплю очистить, наріжте невеликими кубиками та відваріть до готовності у великій кількості підсоленої води. Після дістаньте і залиште остигати.

На великій сухій сковороді підрум'яньте бекон до хрускоту. Викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб прибрати зайвий жир.

У ту саму пательню додайте рослинну олію, і коли вона розігріється, покладіть картоплю і на сильному вогні підрум'яньте її до золотистості.

Викласти картоплю на тарілку, застелену паперовим рушником. В окремому посуді змішайте всі інгредієнти для заправки.

Потім у глибокій мисці зберіть салат: викладіть картоплю, рівномірно розподіліть зверху цибулю і покришіть бекон.

Додайте каперси та в'ялені помідори. Зверху покришіть сир і полийте салат заправкою. Приправте свіжомеленим перцем.

Подавайте одразу, поки картопля гаряча і хрустка.

А на десерт ви можете приготувати ніжний шоколадний кремовий торт.

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