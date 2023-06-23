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Еда

С беконом и сыром: рецепт вкусного картофельного салата

Картофельный салат, вкусный картофельный салат, рецепт салата
Фото: Скриншот | Картофельный салат

Этот салат вполне может стать полноценным блюдом на ужин.

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Картофель – универсальный продукт. И салаты с ним получаются особенно вкусными. И, к тому же, очень сытными. Настолько, что могут заменить основное блюдо на обед, или ужин.

Этот салат достаточно калорийный, но в нем столько ярких ингредиентов, что иногда можно побаловать себя этим лакомством.

Все ингредиенты салата гармонично сочетаются с кисло-сладкой заправкой, а обжаренный картофель придает правильный акцент.

При желании к этому салату можно добавить подрумяненные на сковородке тыквенные семечки или кунжут. Каперсы можно заменить маринованными огурчиками. Рецепт вкусного салата был опубликован на украинском кулинарном сайте Picante Cooking.

Картофельный салат с сыром и вялеными помидорами

Ингредиенты

  • 600 г картофеля;
  • растительное масло для жарки;
  • 100 г бекона, тонко порезать;
  • 1/2 красного лука, порезать перьями;
  • 1 ст. л. мелких каперсов;
  • 50 г сыра с голубой плесенью (например "Дор Блю");
  • 30 г вяленых помидоров, не слишком мелко порезать;
  • соль и черный молотый перец по вкусу.

Для заправки:

  • 1 ст. л. майонеза;
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса;
  • 3 ст. л. воды;
  • 1 ч. л. меда;
  • 2 ч. л. зернистой горчицы.

Картошку очистите, нарежьте небольшими кубиками и отварите до готовности в большом количестве подсоленной воды. После достаньте и оставьте остывать.

На большой сухой сковороде подрумяньте бекон до хруста. Выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир.

В ту же сковороду добавьте растительное масло и когда оно разогреется, положите картофель и на сильном огне подрумяньте его до золотистости.

Выложить картофель на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. В отдельной посуде смешайте все ингредиенты для заправки.

После в глубокой миске соберите салат: выложите картофель, равномерно распределите сверху лук и покрошите бекон.

Добавьте каперсы и вяленые помидоры. Сверху покрошите сыр и полейте салат заправкой. Приправьте свежемолотым перцем.

Подавайте сразу, пока картофель горячий и хрустящий.

А на десерт вы можете приготовить нежный шоколадный кремовый торт.

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