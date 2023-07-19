Банановий пиріг на пісочному тісті: простий рецепт дивовижного десерту
Після приготування пиріг треба трохи потримати в холоді.
Банани в поєднанні з пісочним тістом і меренгою — ідеальний десерт, який стане кращим доповненням до дружнього чаювання і порадує найближчих ласунів. Готується він просто, якщо робити його за рецептом із блогу "Рецепти щодня", і виходить дуже ніжним.
Банановий пиріг на пісочному тісті
Інгредієнти:
- борошно — 300 г;
- масло вершкове — 100 г;
- банан — 3 шт;
- яйце — 3 шт.
- сметана — 1 ст. л;
- цукор — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Відокремити білки від жовтків. Жовтки змішати з цукровим піском, додати розтоплене вершкове масло, всипати борошно. Має вийти щільне тісто. Відправити його в холодильник на 30 хвилин.
Після закінчення цього часу викласти тісто у форму, розрівняти, зробити бортики. На дно покласти банани, нарізані тонкими кружечками, а потім залити сметаною. Щоб пиріг був смачнішим, краще брати більш жирну сметану.
Відправити пиріг у духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.
Білки, що залишилися, збити з цукром. Випічку вийняти, викласти білок, поставити в духовку ще на три хвилини. Потім одразу перенести банановий пиріг у холод, щоб він охолов.
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