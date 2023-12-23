На праздничный стол: рецепт вкуснейшего ванильного торта
Этот насыщенный торт с нежными коржами – настоящая находка.
Если любите вкусные торты и любите печь, попробуйте этот нежнейший десерт. На ресурсе King Arthur Baking, где поделились рецептом, его называют "золотым" и лучшим выбором для дня рождения. Словом, этот торт стоит приготовить. Тем более, что он идеально сочетается с любой глазурью, которую вы любите: шоколадной, ванильной, кокосовой, или карамельной.
Ванильный торт
Ингредиенты:
- 397 г сахара;
- 390 г муки;
- 1 столовая ложка разрыхлителя;
- 1 чайная ложка поваренной соли;
- 170 г несоленого сливочного масла, размягченного;
- 340 г молока комнатной температуры;
- 14 г чистого экстракта ванили;
- 4 больших яйца комнатной температуры.
Разогрейте духовку до 170 градусов. Слегка смажьте маслом (но не посыпайте мукой) только дно формы. Вы также можете выстелить формы для кексов бумагой и опрыскать маслом внутреннюю часть бумаги.
В большой миске смешайте сахар, муку, разрыхлитель и соль.
Добавьте сливочное масло и взбивайте электрическим миксером на низкой скорости, пока смесь не станет песочной.
Смешайте молоко и ваниль и добавьте все сразу. Перемешивайте на низкой скорости в течение 30 секунд, затем увеличьте скорость до средней и взбивайте 30 секунд.
Включив миксер на низкой скорости, добавьте 1 яйцо. Увеличьте скорость до средней и взбивайте 30 секунд.
Повторите эту процедуру со вторым яйцом. Продолжайте добавлять яйца, очищая их после каждого добавления, пока не будут добавлены все 4 яйца.
После добавления последнего яйца еще раз очистите миску, затем взбивайте на средне-высокой скорости еще 30 секунд.
Переложите тесто в формы по вашему выбору. Выпекайте до готовности. Обычно это занимает около получаса.
Пирог готов, когда он станет золотисто-коричневым по краям и только начнет отходить от края формы. Зубочистка, вставленная в центр, выйдет чистой.
Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть в течение 5 минут, затем переложите на решетку, чтобы он полностью остыл.
Также вы можете приготовить вкусный пирог с вишнями и орехами.