Сытно и вкусно: рецепт пирога с семгой и яйцами
Главный секрет этого пирога: готовое слоеное тесто.
Пирог с семгой из готового слоеного теста готовится настолько легко и быстро, что его можно готовить хоть каждый день. И на праздничный стол в том числе. Конечно, вы можете приготовить слоеное тесто самостоятельно, но это трудоемко и сложно для начинающего кулинара, так что просто купите его в магазине. И у вас получится вкуснейший пирог. Фокус расскажет, как его приготовить.
Пирог с семгой и яйцами
Ингредиенты:
- 1 кг слоеного дрожжевого теста;
- 600 г филе семги;
- 100 г укропа;
- 6 крупных яиц;
- 130 г сливочного масла;
- соль, свежемолотый черный перец.
Сварите яйца вкрутую. Варите не дольше десяти минут, иначе желтки потемнеют. Остудите, очистите и мелко порубите. Очень тонко нарежьте рыбу.
Мелко нарежьте укроп. В сковороде на небольшом огне растопите масло, положите укроп, щедро посолите и потомите 2–3 мин. Остудите и смешайте с рублеными яйцами.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Разделите тесто на 1/3 и 2/3. Большую часть раскатайте и выложите в форму диаметром 26 см так, чтобы края немного свисали.
Выложите на дно пирога слой семги, посолите и поперчите, сверху выложите слой укропа с яйцами. Затем опять рыбу, потом укроп с яйцами — и так, пока продукты не закончатся.
Раскатайте оставшееся тесто и закройте им начинку. Соедините и защипните. Обрежьте лишнее тесто и дайте пирогу постоять минут 20.
Смажьте пирог яйцом, поставьте в духовку и выпекайте полчаса. Перед подачей смажьте горячий пирог сливочным маслом.
Также вы можете приготовить очень вкусный пирог на десерт: с вишнями и орехами.