Зимнее блюдо: рецепт вкусных голубцов
В каждой семье есть свой способ приготовления голубцов.
Если любите голубцы, то попробуйте приготовить их по этому простому рецепту. Голубцы готовят даже с пшеном, картофелем и с гречкой, добавляя соус из белых грибов. Но этот рецепт классический: с рисом и мясным фаршем. Как приготовить вкусные голубцы, рассказала кулинарный блогер lanas_diet.
Голубцы
Ингредиенты:
- кочан капусты;
- рис — 200 г;
- фарш — 700 г;
- большая морковка;
- большая луковица;
- масло — 2 ст. л;
- томатная паста — 100 г;
- сметана — 100 г (если не жирный фарш);
- вода или бульон — 100 мл;
- соль, перец.
Готовим голубцы с того, что сначала отвариваем рис. Листья с капусты осторожно снимаем и готовим так, как удобно. Можно положить в посуду с крышкой и приготовить в микроволновке в два подхода по 7 минут. А можно быстро отварить, буквально три-пять минут в кипящей воде.
Морковь натираем на крупную терку, лук режем кубиком. Тушим в сковороде на растительном масле до размягчения. В конце тушения заправляем томатной пастой и сметаной.
Смешиваем фарш, рис, половину зажарки со сметаной. Солим и перчим начинку по своему вкусу. Заворачиваем в листья капусты. Плотно выкладываем в кастрюлю. Выкладываем вторую половину зажарки и заливаем водой или бульоном. Можно дополнительно немного подсолить.
Тушим ориентировочно час на медленном огне. Листья капусты должны хорошо размякнуть.
Голубцы готовы, можно подавать к столу.
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