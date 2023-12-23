Зимнее блюдо: рецепт вкусных голубцов

В каждой семье есть свой способ приготовления голубцов.

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Если любите голубцы, то попробуйте приготовить их по этому простому рецепту. Голубцы готовят даже с пшеном, картофелем и с гречкой, добавляя соус из белых грибов. Но этот рецепт классический: с рисом и мясным фаршем. Как приготовить вкусные голубцы, рассказала кулинарный блогер lanas_diet.

Голубцы

Ингредиенты:

кочан капусты;

рис — 200 г;

фарш — 700 г;

большая морковка;

большая луковица;

масло — 2 ст. л;

томатная паста — 100 г;

сметана — 100 г (если не жирный фарш);

вода или бульон — 100 мл;

соль, перец.

Готовим голубцы с того, что сначала отвариваем рис. Листья с капусты осторожно снимаем и готовим так, как удобно. Можно положить в посуду с крышкой и приготовить в микроволновке в два подхода по 7 минут. А можно быстро отварить, буквально три-пять минут в кипящей воде.

Морковь натираем на крупную терку, лук режем кубиком. Тушим в сковороде на растительном масле до размягчения. В конце тушения заправляем томатной пастой и сметаной.

Смешиваем фарш, рис, половину зажарки со сметаной. Солим и перчим начинку по своему вкусу. Заворачиваем в листья капусты. Плотно выкладываем в кастрюлю. Выкладываем вторую половину зажарки и заливаем водой или бульоном. Можно дополнительно немного подсолить.

Тушим ориентировочно час на медленном огне. Листья капусты должны хорошо размякнуть.

Голубцы готовы, можно подавать к столу.

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