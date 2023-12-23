Зимова страва: рецепт смачних голубців

У кожній родині є свій спосіб приготування голубців.

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Якщо любите голубці, то спробуйте приготувати їх за цим простим рецептом. Голубці готують навіть з пшоном, картоплею та з гречкою, додаючі соус із білих грибів. Але цей рецепт класичний: з рисом та м'ясним фаршем. Як приготувати смачні голубці, розповіла кулінарний блогер lanas_diet.

Голубці

Інгредієнти:

качан капусти;

рис — 200 г;

фарш — 700 г;

велика морквина;

велика цибулина;

олія — 2 ст. л.;

томатна паста — 100 г;

сметана — 100 г (якщо не жирний фарш);

вода або бульйон — 100 мл;

сіль, перець.

Готуємо голубці з того, що спочатку відварюємо рис. Листя з капусти обережно знімаємо та готуємо так, як зручно. Можна покласти у посуд з кришкою та приготувати у микрохвильовці у два підходи по 7 хвилин. А можна швидко відварити, буквально три-п'ять хвилин у киплячій воді.

Моркву натираємо на крупну тертку, цибулю ріжемо кубиком. Тушкуємо в сковороді на олії до розм’якшення. В кінці тушкування заправляємо томатною пастою і сметаною.

Змішуємо фарш, рис, половину засмажки зі сметаною. Солимо і перчимо начинку до свого смаку. Загортаємо у листя капусти. Щільно викладаємо у каструлю. Викладаємо другу половину засмажки і заливаємо водою чи бульйоном. Можна додатково трохи підсолити.

Тушкуємо орієнтовно годину на повільному вогні. Листя капусти має добре розм‘якнути.

Голубці готові, можна подавати до столу.

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