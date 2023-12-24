Баклажановые рулетики с секретной начинкой: рецепт вкуснейшей закуски

При подаче рулетики можно украсить веточками зелени.

Рулетики из баклажанов с начинкой – закуска, которая никого и никогда не оставит равнодушным. Они моментально съедаются, поэтому их на столе никогда много не бывает. Рекомендуем вам приготовить такую закуску к приходу гостей по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян.

Рулетики из баклажанов с необычной начинкой

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт;

сметана – 2-3 ст. л;

сливочный сыр – 1 ст. л. с горкой;

грецкие орехи – 50-80 гр;

зелень (кинза, петрушка, укроп), (можно использовать и замороженную);

чеснок – 1-2 зубчика;

растительное масло для жарки;

помидоры черри – 4-6 шт;

веточки укропа для украшения.

Способ приготовления:

Баклажаны порезать продольно на не очень тонкие слайсы и замочить в подсоленной воде на 7-10 минут, чтобы ушла горечь. Воду слить, баклажаны подсушить бумажными салфетками.

На небольшом количестве растительного масла обжарить баклажаны с двух сторон до готовности. Готовые слайсы выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Для начинки смешать сметану, творожный сыр, порезанную зелень, измельченный чеснок и мелко порубленные орехи.

На остывшие слайсы баклажана выложить ложкой начинку и свернуть в рулет. Сверху выложить веточку укропа и придавить половинкой помидора, проткнув все деревянной зубочисткой или шпажкой.

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