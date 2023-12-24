Баклажановые рулетики с секретной начинкой: рецепт вкуснейшей закуски
При подаче рулетики можно украсить веточками зелени.
Рулетики из баклажанов с начинкой – закуска, которая никого и никогда не оставит равнодушным. Они моментально съедаются, поэтому их на столе никогда много не бывает. Рекомендуем вам приготовить такую закуску к приходу гостей по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян.
Рулетики из баклажанов с необычной начинкой
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт;
- сметана – 2-3 ст. л;
- сливочный сыр – 1 ст. л. с горкой;
- грецкие орехи – 50-80 гр;
- зелень (кинза, петрушка, укроп), (можно использовать и замороженную);
- чеснок – 1-2 зубчика;
- растительное масло для жарки;
- помидоры черри – 4-6 шт;
- веточки укропа для украшения.
Способ приготовления:
Баклажаны порезать продольно на не очень тонкие слайсы и замочить в подсоленной воде на 7-10 минут, чтобы ушла горечь. Воду слить, баклажаны подсушить бумажными салфетками.
На небольшом количестве растительного масла обжарить баклажаны с двух сторон до готовности. Готовые слайсы выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Для начинки смешать сметану, творожный сыр, порезанную зелень, измельченный чеснок и мелко порубленные орехи.
На остывшие слайсы баклажана выложить ложкой начинку и свернуть в рулет. Сверху выложить веточку укропа и придавить половинкой помидора, проткнув все деревянной зубочисткой или шпажкой.
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