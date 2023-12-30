Пикантная рождественская елочка из булочек: вкусная выпечка вместо обычного хлеба

Эти булочки понравятся всем.

Можно купить хлеб в магазине, можно испечь его дома, а можно вместо большой буханки испечь маленькие булочки-бриоши с пряной заправкой.

Чтобы украсить ими праздничный стол, просто разложите булочки в форме елочки на противне. И эти булочки, приправленные травами, можно есть отдельно в качестве закуски или в сочетании с колбасными изделиями, сырами или вкусными муссами и паштетами. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Булочки бриоши

Ингредиенты:

250 г муки;

250 г муки Манитобы;

7 г сухих пивных дрожжей;

300 мл воды;

30 г соленого сливочного масла;

1/2 чайной ложки сушеного чесночного порошка;

1 чайная ложка сахарного песка;

2 чайные ложки мелкой соли;

60 мл оливкового масла;

розмарин, орегано, мята, перец и крупная соль для посыпки.

Чтобы приготовить пикантную рождественскую елочку из булочек бриошь, соберите в чашу миксера все сухие ингредиенты, кроме соли. Вымешивайте на низкой скорости, медленно добавляя воду. Когда у вас получится однородная смесь, добавляйте сливочное масло в несколько приемов, чтобы оно идеально смешалось.

Продолжайте вымешивать до однородности, добавляя соль только в конце. Очевидно, те же операции можно выполнить и путем замешивания вручную. Переложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и дайте ему подняться. Это займет около двух часов.

Тем временем подготовьте приправу: мелко нарежьте ароматные травы в желаемом количестве и положите их в миску с маслом и перцем. Все перемешайте и оставьте в стороне.

По истечении этого времени, выложите тесто на доску и разделите его на порции примерно по 25 грамм. Должно получиться около тридцати порций. Руками придайте каждой порции теста форму шара, а затем обмакните каждый шарик в приготовленную приправу так, чтобы она полностью их покрыла. И положите их рядом друг с другом на противень, застеленный бумагой для выпечки, формируя форму елочки. Посыпьте солью, или солью хлопьями, накройте пищевой пленкой и оставьте подниматься на 30 минут.

Выпекайте пикантную елочку-бриошь в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут, затем достаньте ее из духовки и дайте остыть до подачи на стол.

К таким булочкам идеально подойдет дип-соус с лососем.