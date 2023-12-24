Праздничные закуски: дип-соус из копченого лосося со сливочным сыром (фото)
Дип — тип соусов, предназначенных для обмакивания в них еды, например чипсов, роллов, тостов, овощей. Главное отличие от остальных соусов заключается в способе применения — не соусом поливают еду, а еду окунают в соус.
Дип из копченого лосося станет одним из любимых праздничных соусов. Копченый лосось, острый хрен, яркий лимон и мелко нарезанный укроп смешиваются с основой из сливочного сыра и греческого йогурта, создавая самый пикантный сливочный соус, который только можно себе представить. Его можно подавать с тостами, различными крекерами и овощами. Рецептом поделилась кулинар Кэт Бойцова, сообщает Delish.
Ингредиенты
Для приготовления соуса понадобятся следующие продукты:
- 230 г сливочного сыра (комнатной температуры);
- 1/2 стакана греческого йогурта;
- 1 чайная ложка цедры лимона и еще немного для подачи;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 1 столовая ложка натертого хрена;
- 3 столовых ложки укропа, мелко нарезанного;
- 230 г копченого лосося, мелко нарезанного;
- соль и черный молотый перец по вкусу.
Приготовление
Шаг 1. Измельчите первые пять ингредиентов в кухонном комбайне до получения однородной массы, переложите в миску среднего размера.
Шаг 2. Добавьте укроп и лосось. Перемешайте все до состояния однородной массы, приправьте солью и перцем, охладите.
Шаг 3. Перед подачей на стол посыпьте сверху соус перцем и цедрой лимона. В отдельной тарелке подайте тосты и крекеры.
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