Для бургеров и бутербродов: рецепт рваной говядины

Этот рецепт очень прост: минимум мороки — максимум вкуса.

Мясо нужно найти хорошее, оно должно быть мягкое и вкусное. Такую говядину часто готовят в США. Там такое мясо готовят на барбекю и потом подают к бургерам. Плюс в том, что мороки с таким рецептом совсем мало. Духовка все сделает сама. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником maslom_wgoru.

Рваная говядина

Ингредиенты:

1,5 кг говяжьей лопатки или ошейка;

4 зубчика чеснока;

1 ст. л. молотой копченой паприки;

1 ч. л. черного молотого перца;

соль;

1 ст. л. сахара;

3 ст. л. соуса.

Говядину надо помыть и обсушить бумажными полотенцами. Смешайте сахар, соль, паприку и перец, выжмите чеснок через пресс. Этой смесью натрите говядину и оставьте мариноваться на два часа. Затем переложите ее в жаропрочную емкость с крышкой. Ставьте духовку на 150 градусов и оставляйте мясо внутри на восемь часов.

Через 8 часов выньте мясо и с помощью двух вилок порвите его на тонкие полоски, добавьте сок, который образовался в процессе запекания, полейте соусом, перемешайте.

С готовым мясом можно делать сэндвичи или салаты.

Есть несколько вариантов подачи:

по-мексикански: свежие помидоры почистить от кожуры, порежьте и смешайте со рваной говядиной. Прогрейте мясо в микроволновке. Подавайте с авокадо, тертым сыром, кинзой, репчатым или зеленым луком.

барбекю: соедините соус барбекю со рваной говядиной. Подавайте в булочках или лаваше с салатом из капусты, болгарским перцем и сыром.

по-азиатски: смешайте соус терияки со рваной говядиной. Заверните мясо в листья салата или пекинской капусты. Сверху положите морковь, огурец, кинзу, мяту, соус шрирачу и арахис.

Такая говядина хорошо сочетается с картофельным пюре. Как его приготовить, мы рассказывали ранее.